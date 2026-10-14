Ο δημοσιογράφος απάντησε με αρκετό χιούμορ.

Για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με την προφορά του «ρο», μίλησε ο Άκης Παυλόπουλος.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show», και αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τις προσπάθειες που έχει κάνει προκειμένου να καταφέρει να προφέρει το συγκεκριμένο γράμμα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, του ζήτησε να πει την ιστορία πίσω από αυτό με τον ίδιο να απαντά: «Δεν έχει μεγάλη ιστορία, δεν το έλεγα ποτέ. Έχουμε πολλά σύμφωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα», του απάντησε με χιουμοριστική διάθεση.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τον ρώτησε εάν αυτό τον άγχωσε ποτέ, «ακόμη και στην ιδέα ότι θα γίνεις δημοσιογράφος».

Ο Άκης Παυλόπουλος απάντησε: «Με άγχωσε ότι δεν το λένε τα παιδιά μου και αισθάνονται άσχημα». Στη συνέχεια εξήγησε ότι ο ίδιος έχει καταβάλει αρκετή προσπάθεια για να μπορέσει να προφέρει το «ρο», περιγράφοντας ορισμένους από τους τρόπους που έχει δοκιμάσει: «Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα και με φουντούκια, δεν βγαίνει».

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Ο δημοσιογράφος τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν το σκέφτηκε ποτέ» ως κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την επαγγελματική του πορεία.

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