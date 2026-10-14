Οι εισαγγελικές αρχές δημοσιοποίησαν εικόνες από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) που δείχνουν τον ύποπτο να ελέγχει τη κρυφή συσκευή καταγραφής.

Ένας υπήκοος της Σαουδικής Αραβίας κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση συσκευής καταγραφής σε ένα από τα γραφεία της OpenAI στην Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές.

Ο Abdulrahman Alfozan, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ως μηχανικός, κατηγορήθηκε για τη χρήση ή την απόπειρα χρήσης ηλεκτρονικής, μηχανικής ή άλλης συσκευής με σκοπό την υποκλοπή προφορικών επικοινωνιών.

Η OpenAI δήλωσε ότι ανακάλυψε μια «εξελιγμένη συσκευή καταγραφής» κρυμμένη στα γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο και ειδοποίησε το FBI. Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσει πως η συσκευή είχε τοποθετηθεί από υπάλληλό της.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η συσκευή, τυλιγμένη σε χαρτί υγείας, βρέθηκε τοποθετημένη σε θύρα USB στο πίσω μέρος μιας τηλεόρασης σε αίθουσα συνεδριάσεων στελεχών.

Η OpenAI, η δημιουργός του δημοφιλούς chatbot ChatGPT, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι παραβιάστηκαν ή εκλάπησαν ο πηγαίος κώδικας (source code), τα βάρη του μοντέλου (model weights) ή δεδομένα πελατών. Πρόσθεσε επίσης ότι ο υπάλληλος έχει απολυθεί.

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Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, ο Alfozan «φέρεται να απέκρυψε μια συσκευή καταγραφής μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων στελεχών της εταιρίας που εργαζόταν προκειμένου να καταγράψει μυστικά ευαίσθητες επικοινωνίες», ανέφερε σε δήλωσή του ο Διευθυντής του FBI, Kash Patel. Ο Patel πρόσθεσε ότι φερόμενος στόχος ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Ο Alfozan εργαζόταν ως μηχανικός στην OpenAI από τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, υπάλληλοι της OpenAI ανακάλυψαν τη συσκευή - δύο ημέρες μετά την τοποθέτησή της, σύμφωνα με τις αρχές. Η συσκευή ήταν κρυπτογραφημένη, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η OpenAI δήλωσε ότι μπορέσε να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα AI της «για να κατανοήσει τη συσκευή και την προέλευσή της, αναγνωρίζοντας ότι ένας συγκεκριμένος υπάλληλος την είχε τοποθετήσει λίγες μέρες νωρίτερα».

Σύμφωνα με το FBI, ο ύποπτος χρησιμοποίησε ένα «εργαλείο παραγωγικότητας» και ένα «chatbot» για να ερευνήσει ευαίσθητες τοποθεσίες στην OpenAI, καθώς και το πώς να τοποθετήσει κρυφά τον ηχητικό εξοπλισμό.

Οι εντολές στο chatbot που φέρεται να αναζήτησε περιλαμβάνουν θέματα όπως: «κατασκευή, προσαρμογή, εγκατάσταση, ηχογράφηση, δοκιμή, απουσία εντοπισμού και απομακρυσμένη πρόσβαση σε συσκευή», ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποίησε το chatbot για να ρωτήσει σχετικά με την «κατασκευή εγγραφέα ήχου», την «προσαρμογή συνδεσιμότητας Wi-Fi», τη «βελτίωση ήχου και ζωντανής ακρόασης» και την «κρυπτογράφηση της κάρτας SD».

Στις 5 Οκτωβρίου, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι επέστρεψε για να επιθεωρήσει τη συσκευή στην αίθουσα. Οι αρχές χρησιμοποίησαν βιντεοσκοπημένο υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για να τον συνδέσουν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Την ίδια ημέρα, ο Alfozan άφησε μια τσάντα αφύλακτη σε διαφορετικό σημείο του κτιρίου. Η ομάδα ασφαλείας της OpenAI την άνοιξε και βρήκε το πορτοφόλι και την ταυτότητά του, καθώς και μια δεύτερη συσκευή καταγραφής παρόμοια με αυτή που βρέθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Alfozan εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη. Δεν είναι σαφές εάν εκπροσωπείται από δικηγόρο. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών και πρόστιμο 250.000 δολαρίων.

Πηγή: BBC