Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86, σημειώνοντας ότι η απομάκρυνση της συγκεκριμένης διάταξης είχε προταθεί από τη ΝΔ, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, φιλοξενήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή στον Αθήνα 9.84, όπου ανέλυσε σε βάθος θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής συγκυρίας, οικονομίας, λειτουργίας θεσμών και ποιότητας Δημοκρατίας. Τόνισε ότι η Δημοκρατία χρειάζεται κοινωνικό κράτος και θωράκιση των θεσμών, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, υπενθυμίζοντας ότι το σχετικό κείμενο είναι έτοιμο από το 2014.

Ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε ότι στη χώρα έχει διαμορφωθεί ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα χωρίς ουσιαστικά αντίβαρα και ότι ορισμένες αρμοδιότητες θα έπρεπε να μεταφερθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως η ενίσχυση του ρόλου του κατά την υπογραφή νόμων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνεται συνεχής αναθεώρηση του Συντάγματος επειδή δεν εφαρμόζονται ήδη υπάρχουσες διατάξεις, ενώ στη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης επικρατούν κομματικά κριτήρια.

Σημείωσε δε ότι δεν μπορεί κάθε φορά να συζητάμε για αναθεώρηση του Συντάγματος επειδή δεν εφαρμόζουμε τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά στην ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, τόνισε ότι ενώ κατατίθενται προτάσεις από διάφορους πολιτικούς χώρους, στην πράξη οι επιλογές γίνονται με κομματικά κριτήρια.

«Υπάρχουν σωστές διατάξεις που δεν εφαρμόζονται», σχολίασε. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραμελήσει τον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε λανθασμένη την Κοινή Αγροτική Πολιτική και υπογράμμισε ότι η ΕΕ προσπάθησε να ανταγωνιστεί δυνάμεις σε τομείς που δεν είχε δυνατότητα, αδιαφορώντας για τον δικό της πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι η υπεράσπιση της Δημοκρατίας είναι καθημερινή ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ποιότητα Δημοκρατίας δεν υπάρχει βιώσιμη ευημερία. Η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να καλύπτει κενά ή παρωχημένες διατάξεις, ενώ η λειτουργία της Δημοκρατίας δεν περιορίζεται μόνο στο Σύνταγμα ή στους νόμους αλλά στη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών. Τέλος, υπογράμμισε ότι χωρίς κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική Δημοκρατία και ότι η στήριξη του πολίτη, της οικογένειας και της χώρας είναι προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

ΗΠΑ και δόγμα America First

«Το δόγμα “America First” είναι καθαρά οικονομικό, αφορά την οικονομική επικυριαρχία της Αμερικής, παγκοσμίως. Όποιος είναι μαζί τους, καλώς. Όποιος όχι, βρίσκεται απέναντι. Και αυτό το λέει ευθέως και για την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να περιθωριοποιήσουν την Ευρώπη. Θέλουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία, γιατί πάντα τα οικονομικά τους συμφέροντα υπερβαίνουν οποιεσδήποτε αρχές ή αξίες. Για τον Τραμπ δεν έχει σημασία ο ανθρωπισμός, η δικαιοσύνη αλλά η επικυριαρχία του. Στην Αμερική δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Είναι η επικυριαρχία ένας Προέδρου πάνω και στο Κογκρέσο αλλά ακόμα και πάνω στο Ανώτερο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το μοντέλο επιχειρεί να εξάγει παντού».

«Παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος»

«Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα στον πλανήτη, είναι ότι έχει αρχίσει ένας παγκόσμιος πόλεμος υπό την ευρεία του έννοια και εκεί οι ΗΠΑ εξωθούν τα πράγματα, σε μια λογική επικυριαρχίας, όπου δημοκρατικά ιδεώδη και ανθρωπιστικές αξίες υποχωρούν. Ο πλανήτης χάνει αυτό το οποίο η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία κέρδιζε χρόνια ολόκληρα, να εξαπλωθεί με τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού και κάθε κράτους, να υπάρξει εμπέδωση της ειρήνης μέσα από έναν διάλογο των πολιτισμών ο οποίος είναι απαραίτητος».

Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

«Όλοι είμαστε απέναντι στη βάρβαρη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αποτελεί τραύμα στην παγκόσμια ειρήνη, στον παγκόσμιο πολιτισμό. Όμως, οι Ευρωπαίοι, δεν διδαχθήκαμε τίποτε. Διότι ο πρώτος διδάξας για τέτοιες επεμβάσεις που έκανε ανεκτές η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Τουρκία. Υπάρχει μια διεθνής υποκρισία η οποία βλάπτει την Ευρώπη. Έχουμε χώρες που υπονομεύουν την παγκόσμια ειρήνη, όπως κάνει η Τουρκία με την Κύπρο και τώρα έρχεται η Ρωσία. Και δυστυχώς, η Ευρώπη δεν όρθωσε ανάστημα να πει ”όχι” σε αυτόν τον ευτελισμό του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών του δυτικού πολιτισμού. Εάν φτάσουμε στο σημείο να επικρατήσει η Ρωσία και να έχει αυτές τις εδαφικές κτήσεις, αν παγιωθούν αυτές τις καταστάσεις, εμείς οι Έλληνες πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο μας λέει ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη λύση του Κυπριακού».

Υπεράσπιση της Δημοκρατίας

«Πρέπει να υπερασπιζόμαστε καθημερινά τη Δημοκρατία. Είναι σαν το ποδήλατο, αν ξεχάσεις, πέφτεις. Το Σύνταγμα μας, μετά το 1975 έχει εδραιώσει τη δημοκρατία, όμως χρειάζεται θωράκιση της ποιότητάς της. Επιβλήθηκε ένα άνευ όρων και ορίων για την Ελλάδα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το αποκαταστήσουμε γιατί είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο σήμερα κορυφώνεται με διάφορα φαινόμενα που βλέπουμε μπροστά μας».

Συνταγματική αναθεώρηση

«Η συνταγματική αναθεώρηση είναι χρήσιμη όταν ερχόμαστε να καλύψουμε κενά του Συντάγματος ή διατάξεις που είναι παρωχημένες. Η μόνη ορθολογική και ολοκληρωμένη αναθεώρηση έγινε το 1999-2001. Δεν μπορεί κάθε φορά να μιλάμε για αναθεώρηση επειδή δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε διατάξεις του Συντάγματος. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αφαίρεσε πολλές από τις χρήσιμες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να γίνει παντοδύναμος ο πρωθυπουργός διότι δεν ήθελε να έχει ισχυρό Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο. Καραμαλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να έχει ένα ρόλο όταν υπογράφει ή συνυπογράφει τους νόμους».

Ζητήματα Δημοκρατίας

«Τα ζητήματα Δημοκρατίας δεν λύνονται πάντα με Σύνταγμα ή νόμο. Λύνονται από τη δημοκρατική συνείδηση του πολίτη ο οποίος ξέρει να δίνει τις απαντήσεις του σε όποιον δεν σέβεται τους θεσμούς. Χωρίς ποιότητα Δημοκρατίας ανάλογη με τον πολιτισμό μας, ό,τι ευμάρεια και αν έχουμε και ό,τι και αν αποκτήσουμε , θα είναι θνησιγενές, δεν θα έχει προοπτική. Σε μια Δημοκρατία που θα λειτουργούσε υπό όρους διάκρισης των εξουσιών και κράτους δικαίου, δεν θα υπήρχαν κενά κα φαινόμενα όπως αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ας προσπαθήσουμε εμείς οι Έλληνες να μην γίνουμε κληρονόμοι μόνο ενός μεγάλου παρελθόντος αλλά άνθρωποι οποίοι μπορούν να γράψουν τη δική τους ιστορία. Και ας πρωταγωνιστήσουμε στην Ευρώπη προς αυτήν την κατεύθυνση».

Κοινωνικό κράτος και ποιοτική Δημοκρατία

«Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική δημοκρατία. Ας στηρίξουμε τον πολίτη, την οικογένεια, το δημογραφικό, ας στηρίξουμε την Ελλάδα, την ίδια την προοπτική της. Και τότε, μπορούμε να ζητάμε από τον πολίτη να σκεφτεί και τη Δημοκρατία χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική, βιώσιμη ευημερία».