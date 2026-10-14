Συγκινεί η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συγκίνηση προκαλεί η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου έναν μήνα μετά την πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ηθοποιός, το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από τα όσα έζησε στο πλευρό του φίλου και κουμπάρου της, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη της για την απώλεια του γνωστού καλλιτέχνη.

Την δημοσίευσή της τη συνόδευσε με το τραγούδι «Καμικάζι» που «έντυνε» με τη φωνή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στο σύντομο απόσπασμα συμπεριλαμβάνονταν εικόνες από το γάμο της και ανέμελες στιγμές τους.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συνόδευσε την ανάρτησή της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι και αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ και ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου… Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μάλιστα, στο πρόσφατο παρελθόν είχε μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο από τις αναμνήσεις της με τον καλλιτέχνη.

Σε ανάρτηση που έκανε στις 15 Σεπτεμβρίου, είχε αναφέρει: «Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…».

{https://www.instagram.com/p/DdUNBqsIDst/?hl=el}