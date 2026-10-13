Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Studio στις 3», με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας του.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Studio στις 3» παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας του με τίτλο «Φως».

Ο γνωστός παρουσιαστής, με αφορμή την ιδιαίτερη θεματική της έκθεσής του, μίλησε για την ψυχική υγεία και για τον λόγο που επέλεξε να εστιάσει στο χρώμα και τα φώτα.

«Είναι φωτογραφίες που ουσιαστικά έβαλα φως γιατί έχω ανάγκη πλέον το φως στη ζωή μας, έχω ανάγκη και από το χρώμα. Αυτό που βιώνουμε πλέον είναι ένα μουντό πράγμα στην καθημερινότητα, ακόμη και μία μονοχρωμία στα σπίτια…», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις δύο εκθέσεις φωτογραφίας που έχει κάνει, εξηγώντας ότι ασχολείται με την συγκεκριμένη τέχνη αρκετά χρόνια.

«Βεβαίως και ψάχνω την επιβεβαίωση από τους ανθρώπους, αλλά σε ένα επίπεδο πλέον… Είμαι πολύ πιο επιλεκτικός πλέον… Όταν ξεκινάς σε αυτή τη δουλειά θέλεις να αρέσεις σε όλους. Όταν ακούς κάτι άσχημο, λες ότι δεν είναι δυνατόν... Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να αρέσεις…».

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Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποτυχία, η ψυχοθεραπεία και η αυτοκριτική

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντρησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου αναφορικά με τον τρόπο που ο ίδιος αντιμετωπίζει τον εαυτό του.

«Μπορώ να πω μπράβο στον εαυτό μου, όχι για το αποτέλεσμα της δουλειάς… Μου είχε πει ο ψυχίατρος να του πω τα καλά μου και δεν είχα να του πω τίποτα. Όταν άρχισε να μου αναλύει αυτά που έχω εγώ δεδομένα, κατάλαβα ότι υποτιμούσα πολύ τον εαυτό μου, ότι υπάρχουν πολύ χειρότεροι τύποι που κάνουν άσχημα πράγματα που εγώ θεωρώ δεδομένα που δεν τα κάνω… Είπα στον εαυτό μου κάποια στιγμή ότι τουλάχιστον προσπάθησα».

Μιλώντας για την αποτυχία και τα συναισθήματα που προκαλεί η συγκεκριμένη συνθήκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε ότι αρχικά ήταν κάτι που τον φόβιζε.

Όπως, όμως, εξήγησε στη συνέχεια, η αποτυχία οδηγεί στην ανανέωση: «Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς ήρθε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την αποτυχία, σε κάνει και ανανεώνεσαι. Σου δείχνει τον δρόμο της ταπεινότητας… αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Μη σε πιάσει ο εγωισμός ή αρχίζεις και ρίχνεις την ήττα σε όλους τους άλλους παράγοντες εκτός από εσένα…».

Μιλώντας για την αυτοκριτική και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε ο ίδιος να «δουλεύει» με τον εαυτό του, δήλωσε: «Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα για βοήθεια, ήταν μια χαρά. Κακώς θεωρείται ταμπού. Πήγα σε έναν γιατρό, μου είπε ότι πρέπει να πάρω αγωγή… Παιδευόμουν πάρα πολύ γιατί ήμουν πολύ δυστυχισμένος, με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου και γι’ αυτό το συζητάω… Μιλάω χρόνια για την ψυχοθεραπεία γιατί υπάρχει κόσμος που ζει χρόνια με κατάθλιψη και δεν το ξέρει… Εμένα πονούσε η ψυχή μου, πού να πάω στον οδοντίατρο;».

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