Ο Γιάννης Κακλέας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Ο Γιάννης Κακλέας, το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

Οι τρεις καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για τα μιούζικαλ «Δαίμονες» και «Μάλα».

«Οι ‘Δαίμονες’ είναι ακραίοι μόνο και μόνο που είσαι μαζί με τον Καρβέλα. Έχει πλάκα, γελάω πολύ, περάσαμε ωραία… Αξέχαστα», ανέφερε χαμογελώντας ο Γιάννης Κακλέας.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο αναφέρθηκε στους δύο καλλιτέχνες αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις που του άφησαν οι προσωπικότητές τους στα πλαίσια της συνεργασίας τους.

«Ο Νίκος Καρβέλας είναι απρόβλεπτος»

Συγκεκριμένα, όταν ο Γιάννης Κακλέας αναφέρθηκε στο Νίκο Καρβέλα χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «απρόβλεπτο» χαρακτήρα που «περνάει κρίσεις μεγαλομανίας».

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«Ο Νίκος περνάει διάφορες κρίσεις… Πέρα από το ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, που εντάξει, έχει τεράστια πλάκα αυτό, είναι και του ύψους και του βάθους. Εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται. Εκεί που περιμένεις να πάθει πλάκα, ξαπλώνει και κοιμάται. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά είχαμε βρει ωραία φάση. Είχαμε πει ότι ο ένας εκτιμάει τον άλλον σαν δύο μεγαλοφυΐες. Οπότε, ξέρεις, καθαρίσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.

«Δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα Βίσση»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Γιάννης Κακλέας αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο έργο «Μάλα».

Παράλληλα, μιλώντας για εκείνη τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα εργατική με υποκριτική δεινότητα: «Η Άννα Βίσση, τι τράβηξε η κοπέλα... Σκληρή εμπειρία, ειδικά με τη ‘Μάλα’. Στους ‘Δαίμονες’ ήρθαν πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί το είχε ξανακάνει και εγώ πήγα, σκηνοθέτησα τη δεύτερη φορά στο Παλλάς. Στη ‘Μάλα’ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ… Γιατί ήταν το έργο τέτοιο, είχε ολοκαύτωμα. Είχε πολύ σκληρές σκηνές, αλλά είναι ‘σκυλί’. Δηλαδή δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα στη δουλειά του μιούζικαλ, όπως και στις Καμπάνες... Είναι εξαιρετική… Εγώ δεν την ξέρω ως νυχτερινή performer, την έχω δει μία φορά στο ‘Hotel Ερμού’…».

Κλείνοντας, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι μία από τις επιθυμίες του Νίκου Καρβέλα ήταν να αναδειχθεί η Άννα Βίσση και μέσα από την τέχνη του μιούζικαλ:

«Ωραία συνεργασία ήταν… Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακούει σαν μαθήτρια, δουλεύει, έχει μια φωνή καταπληκτική, έχει υποκριτική δεινότητα. Και ο Νίκος σιγά σιγά, όταν απέκτησε μια εμπιστοσύνη σε μένα, τραβήχτηκε. Άφησε να δουλέψουμε. Οι δουλειές ήταν αξέχαστες μεν, θετικό πρόσημο δε… Οι σκηνοθεσίες αυτές ήταν σκληρές… Ο Νίκος είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει και σαν μιούζοκαλ ηθοποιός η Άννα. Να αναδειχθεί αυτή της η πλευρά. Ήταν μανιακός σε αυτό και νομίζω τα κατάφερε. Βγήκε πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τους δύο εγώ».

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