Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 20.

Λίγο πριν από τον γάμο του Δήμου και της Καίτης, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μυστικά που απειλούν να βγουν στην επιφάνεια.

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Ο Λευτέρης καταρρέει από τις ενοχές του για τη Ρένα και τον καβγά με τον Σπύρο, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο χωρίς να πληγωθεί περισσότερο ο Μιχάλης.

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Την ίδια στιγμή, ο Δήμος και η Καίτη έρχονται πιο κοντά μέσα από μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη μητέρα του, ενώ η επιστροφή του Μίλτου φέρνει συγκίνηση, αλλά και παλιές εντάσεις στην οικογένεια.

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Παράλληλα, o Αλέκος και η Ξένια στήνουν μια παγίδα για να εξακριβώσουν αν μπορούν να εμπιστευτούν τη Στέλλα. Εκείνη, πιστεύοντας ότι ανακαλύπτει ένα νέο ίχνος, ενημερώνει τον Άρη, χωρίς να γνωρίζει πως κάθε κίνησή της παρακολουθείται. Και μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Μίλτος αναγνωρίζει στον Παύλο ένα πρόσωπο από το σκοτεινό παρελθόν του.