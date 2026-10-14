Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την εγκυμοσύνη, τον καρκίνο και τις σχέσεις με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου η Λένα Δροσάκη όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε σε ορισμένες δύσκολες περιόδους της ζωής, αλλά και στον ερχομό του γιου της.

«Είναι πολύ δύσκολες στιγμές που σκέφτομαι, που με συγκλονίζουν, που δεν θέλω να τις μοιραστώ, να πω την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν και στιγμές πολύ τρυφερές… Νομίζω, ο Αναστάσης είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Παρά τις δυσκολίες που και ό,τι έχω περάσει, αξίζει τον κόπο».

«Είχα δύσκολη κύηση, ήμουν στο κρεβάτι. Ήμουν τότε σε μία παράσταση που έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πηδούσα από τρία μέτρα σκαλιά... ήμουν στους πρώτους μήνες… Στο τέλος απλώς έβγαινα και περπατούσα, έλεγα τα λόγια μου και ξανάμπαινα μέσα, διότι δεν γινόταν... Έμεινα δύο μήνες στο κρεβάτι σίγουρα. Ήταν και η περίοδος καραντίνας και ο Αλέξανδρος τότε δούλευε, φοβόμουν μην κολλήσω κάτι. Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη φόβο», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός για την εγκυμοσύνη της.

Λένα Δροσάκη: Η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Η Λένα Δροσάκη εξομολογήθηκε αρχικά ότι όταν ο γιος της, Αναστάσης, ήταν μόλις τεσσάρων μηνών, η ίδια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το εντόπισε μόνη της, με ψηλάφηση:

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«Το ένιωσα, το ανακάλυψα με ψηλάφηση. Ήταν μία μαύρη τρύπα εκείνη η περίοδος, διότι μετά αρρώστησε και η μαμά μου.. Ήταν πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν χρειάστηκε να κάνω θεραπεία. Ήταν καρκίνος, αλλά το πρόλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στην ατυχία μου, ήμουν τυχερή».

Και σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την εγκυμοσύνη της και στον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε το πρόβλημα με την υγεία της: «Δεν πρόλαβα να θηλάσω διότι γέννησα στον 8ο μήνα, οπότε μπήκε στη θερμοκοιτίδα κάποιες μέρες, δηλαδή δεν τον είχα πάρει αγκαλιά. Μετά δεν μπορούσα να θηλάσω γιατί είχε πάθει αποστροφή η θηλή και έκανα με θήλαστρο, έτσι το αντιλήφθηκα… Θα μπορούσα να μην το είχα ανακαλύψει τόσο γρήγορα»

Και πρόσθεσε: «Νομίζω, ότι όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Αυτή την ατάκα, κάποτε την άκουγα και νευρίαζα, αλλά συνειδητοποίησα, και γειώθηκα πάρα πολύ, μπορεί να ακουστεί γραφικό, αλλά η υγεία μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Χανόμαστε με πάρα πολλά, ο χρόνος πάει πάρα πολύ γρήγορα… Πρέπει να δούμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, να γειωθούμε, χανόμαστε, χρειαζόμαστε λίγο μία ησυχία. Έχω κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία. Προφανώς, κάτι μου συνέβη, αλλά μου αρέσει να ψάχνω και να κατανοώ τι αισθάνομαι, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια…», κατέληξε η Λένα Δροσάκη.

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