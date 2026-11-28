Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε 18χρονη κοπέλα από το Μεσολόγγι καθώς υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η 18χρονη ΑμεΑ μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν η κοπέλα εκμυστηρεύτηκε τα όσα εν συνεχεία κατήγγειλε, σε κοινωνική λειτουργού της μονάδας που φοιτά.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Μεσολογγίου, ο οποίος παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για τη 18χρονη, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο φέρεται να υπέστη τη σεξουαλική κακοποίηση.
Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.