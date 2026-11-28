Μία νέα καταγγελία για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά, από το Μεσολόγγι.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε 18χρονη κοπέλα από το Μεσολόγγι καθώς υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η 18χρονη ΑμεΑ μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν η κοπέλα εκμυστηρεύτηκε τα όσα εν συνεχεία κατήγγειλε, σε κοινωνική λειτουργού της μονάδας που φοιτά.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Μεσολογγίου, ο οποίος παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για τη 18χρονη, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο φέρεται να υπέστη τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.