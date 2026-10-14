Το βίντεο και το ηχηρό μήνυμα του Σταύρου Φλώρου.

Μερικοί μήνες έχουν περάσει από τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο για τις ανάγκες των γυρισμάτων του ριάλιτι επιβίωσης, Survivor.

Ο 22χρονος πρώην παίκτης του ριάλιτι ακρωτηριάστηκε στο αριστερό κάτω άκρο και τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί.

Το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο Σταύρος βρισκόταν στη θάλασσα κάνοντας ψαροντούφεκο, όταν ένα σκάφος τον διαπέρασε.

Τον προηγούμενο μήνα, έγινε γνωστό ότι ο Σταύρος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή και διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατομμύρια δολάρια από την παραγωγή.

Η νέα ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου

Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

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Στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστός, να παίζει μπάλα φορώντας το πρόσθετο μέλος.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, πρόσθεσε μερικές από τις σκέψεις του, τονίζοντας ότι του έχουν λείψει απλά καθημερινά πράγματα από τη ζωή του, όπως το να έχει τη δυνατότητα να παίζει ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, στέλνει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ένα ηχηρό μήνυμα, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην υγεία.

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».

{https://www.instagram.com/p/DeeYeapCNt6/?hl=el&img_index=1}