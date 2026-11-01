Το περιστατικό που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) στο Λουτράκι ενεπλάκησαν ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος.

Ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το korinthos.tv, ένα εκ των τριών ποδηλατών νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις συμμετέχοντες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Εκεί, οι γιατροί έκριναν, κατά τις ίδιες πηγές, ότι η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη είναι σοβαρή με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη διασωλήνωση του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του άτυχου άνδρα σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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