Ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο της κατοχής στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου ο Θανάσης Παπαγεωργίου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την καριέρα του και την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, ενώ παράλληλα μοιράστηκε αναμνήσεις του από τα παιδικά του χρόνια, αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου.

Θανάσης Παπαγεωργίου: «Με βρήκε η μάνα μου να ζητιανεύω έξω από το σπίτι, πεινούσα»

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής, περιγράφοντας τις αναμνήσεις που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ζωής του:

«Σχολείο πήγαινα στην Νέα Φιλαδέλφεια … Ήταν πολύ δύσκολες εποχές τότε, τα πρώτα χρόνια έκανα Δημοτικό στην Κωλέττη… Μετά, μετακομίσαμε Φιλαδέλφεια και πήγα πρώτη Γυμνασίου, Φιλαδέλφεια μεγάλωσα», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός ανακαλώντας στη μνήμη του τα παιδικά του χρόνια.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αποκάλυψε πως διατηρεί έντονες μνήμες από την περίοδο της Κατοχής, παρά το γεγονός ότι ήταν σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία: «Η πρώτη μνήμη μου… πρέπει να ήμουν 2 χρονών. Ήταν φοβερά έντονη η ζωή τότε νομίσω, και ό,τι έγινε καταγράφτηκε. Ζητιάνευα. Με βρήκε η μάνα μου να ζητιανεύω έξω από την πόρτα, πεινούσα. Εκείνη έφευγε το πρωί και πήγαινε και μάζευε λαχανίδες από το βουνό από την Καισαριανή και κατέβαινε με τα πόδια στην οδό Αθηνάς, τις πουλούσε και γυρνούσε… Με είδε να είμαι έτσι (σ.σ με απλωμένο το χέρι) στην πόρτα. Με μάλωσε βέβαια. Προσβλήθηκε… Πολύ μεγάλη πείνα».

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Στη συνέχεια, ο Θανάσης Παπαγεωργίου μίλησε για την Ελλάδα εκείνων των χρόνων, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Αυτή η Ελλάδα της Κατοχής, του Εμφυλίου, μετά, ήταν πολύ ζωντανή Ελλάδα. Υπήρχε μία Ελλάδα που αντιστεκόταν, αυτό έζησα εγώ. Σαν παιδάκι με πήραν αγκαλιά και οι Γερμανοί, γιατί είχαν καταλάβει το μέρος που μέναμε, στην πλατεία Κάνιγγος… Με έπαιρναν αγκαλιά και μου έδιναν σοκολάτες… Ήταν ένας κόσμος περίεργος. Ο Γερμανός για εμένα, ήταν ένας κακός άνθρωπος, έτσι άκουγα, αλλά μου έδινε σοκολάτα. Ήταν ένα περίεργο πράγμα αυτό για ένα παιδάκι… Όλα αυτά γράψανε πάρα πολύ».

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