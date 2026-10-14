Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα, ο σύζυγός της και το βίντεο μέσα από την κουζίνα της.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά.

Στο πλευρό της έχει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, με τον οποίο περνούν πολύτιμες ώρες μαζί λίγο πριν υποδεχθούν στη ζωή το πρώτο τους παιδάκι.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, το τελευταίο χρονικό διάστημα μοιράζεται όλο και περισσότερες στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Κάτι τέτοιο συνέβη και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο φτιάχνει σπανακόπιτα και αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο της αρέσει τόσο πολύ το μαγείρεμα.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου βίντεο, μοιράζεται συμβουλές μαγειρικής, ενώ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσες κοπέλες την ακολουθούν και διανύουν τη δική τους εγκυμοσύνη.

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Το νέο βίντεο της Δανάης Μπάρκα – Η σπανακόπιτα και η μαγειρική

Στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι ο λόγος που αγαπάει να βρίσκεται στην κουζίνα και να μαγειρεύει είναι η χαρά της στο να φροντίζει όσους έχει δίπλα της.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη συνήθεια συνδέεται άμεσα με τις αναμνήσεις της και την γιαγιά της, την οποία πλέον δεν έχει την ευκαιρία να την βλέπει καθημερινά.

«Τρελαίνομαι να είμαι στην κουζίνα. Νομίζω, όσο μεγαλώνω, τώρα που αλλάζει το πρόγραμμά μου και δεν βλέπω την γιαγιά μου τόσο συχνά, μάλλον μου βγαίνει και θυμάμαι τις μυρωδιές από το σπίτι της γιαγιάς μου. Ναι μεν η αγάπη μου για τη μαγειρική, σίγουρα η λαχτάρα μου να φροντίζω τους γύρω μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι είναι κάτι πιο βαθύ και θυμάμαι τη γιαγιά μου…», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δανάη Μπάρκα.

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7696503587249212694}

Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, συμπεριέλαβε ορισμένες φωτογραφίες από το καλοκαίρι της στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα λόγω εγκυμοσύνης.

Στο πλευρό της έχει τον σύζυγό της, ενώ στη σχετική λεζάντα αναφέρει: «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολύ λιακάδα στην καρδιά».