Η Christina Applegate διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021.

Η Christina Applegate φέρεται να εισήχθη στο νοσοκομείο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πηγές κοντά στον ηθοποιό δήλωσαν στο TMZ ότι ο ηθοποιός νοσηλευόταν από τα τέλη Μαρτίου. Ο ακριβής λόγος δεν είναι ακόμη γνωστός, αν και το άρθρο σημειώνει ότι στα πρόσφατα απομνημονεύματά της, You With The Sad Eyes, είπε ότι το να ζει με σκλήρυνση κατά πλάκας σημαίνει ότι είναι επιρρεπής σε λοιμώξεις, γεγονός που οδηγεί σε τακτικές επισκέψεις στο νοσοκομείο.

Η Christina Applegate διαγνώστηκε με την πάθηση το 2021. Παρουσιάζει ένα podcast, το MeSsy, με την επίσης ηθοποιό Jamie-Lynn Sigler, η οποία ζει με σκλήρυνση κατά πλάκας για πάνω από 20 χρόνια.

Ο εκπρόσωπος της Applegate αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση της νοσηλείας της. «Δεν έχω κανένα σχόλιο για το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή ποιες είναι οι θεραπείες της. Έχει ένα μακρύ ιστορικό περίπλοκων ιατρικών παθήσεων για τις οποίες έχει μιλήσει ανοιχτά, όπως αποδεικνύεται στα απομνημονεύματά της και στο podcast της».

Η Applegate απέφυγε να εμφανιστεί στην οθόνη μετά τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, αποκαλύπτοντας το 2023 ότι «πιθανότατα δεν πρόκειται να ξαναδουλέψει μπροστά στην κάμερα».

Εμφανίστηκε στη σκηνή στα Emmy του 2024 για να απονείμει ένα βραβείο, με το κοινό να την καταχειροκροτεί όρθιο. «Δεν χρειάζεται να με χειροκροτείτε κάθε φορά που κάνω κάτι», αστειεύτηκε εκείνη. Την ίδια χρονιά, μίλησε για τη ζωή της στο podcast της, λέγοντας ότι τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα ψυχικής υγείας. «Δεν μου αρέσει να ζω, δεν μου αρέσει», αποκάλυψε. «Δεν μου αρέσουν πια τα πράγματα».

Τον περασμένο μήνα, η Applegate εμφανίστηκε στο The View και αποκάλυψε ότι ο Will Ferrell και ο σκηνοθέτης Adam McKay έδιναν χρήματα από τους δικούς τους μισθούς για να την πληρώσουν για το Anchorman, καθώς η προσφορά του στούντιο ήταν τόσο «προσβλητική».