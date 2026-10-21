Το «Dune: Part Three» έρχεται στις ελληνικές τον Δεκέμβριο.

Ένα νέο teaser της επερχόμενης ταινίας «Dune: Part Three» δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures με αφορμή την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων στις ΗΠΑ.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, δίνει μια επιπλέον ματιά στο πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ και σκηνοθέτη του νέου Τζέιμς Μποντ.

Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ και σε σενάριο που έγραψε Βιλνέβ μαζί με τον Μπράιαν Κ. Βον, το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», εξερευνώντας τις σκοτεινές συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides στην εξουσία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Τζέισον Μομόα, η Φλόρενς Πιου, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ισαάκ ντε Μπανκολέ και Σαρλότ Ράμπλινγκ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά.

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Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία, με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου.

Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα όσων αγαπά».

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

{https://youtu.be/l2Kih6LaPao?si=fRvNartBUxvlc546}

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ