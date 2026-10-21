Η eBay έχει διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της επεκτεινόμενη στην αγορά πιστοποιημένων ειδών πολυτελείας, συλλεκτικών αντικειμένων και ανακατασκευασμένων προϊόντων.

Η eBay σχεδιάζει να απολύσει περίπου το 9% των εργαζομένων της, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών επιδιώκει να απλοποιήσει τις λειτουργίες της και να ανακατανείμει πόρους στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της. Αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζέιμι Άιον, σε εσωτερικό υπόμνημα που είδε το Reuters.

Εκπρόσωπος της eBay επιβεβαίωσε στο πρακτορείο τις απολύσεις.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία είχε απολύσει περίπου το 6% του προσωπικού της, δηλαδή 800 εργαζομένους, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξορθολογίσει τη λειτουργία της.

Η eBay έχει διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της επεκτεινόμενη στην αγορά πιστοποιημένων ειδών πολυτελείας, συλλεκτικών αντικειμένων και ανακατασκευασμένων προϊόντων. Οι κατηγορίες αυτές προσελκύουν αγοραστές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για αντικείμενα αξίας.

Η στρατηγική αυτή έχει συμβάλει στην άνοδο της μετοχής της κατά σχεδόν 40% από την αρχή του έτους, επίδοση που υπερβαίνει την άνοδο περίπου 12% του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500.

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«Η στρατηγική μας αποδίδει», ανέφερε ο Άιον στο υπόμνημα, προσθέτοντας ότι «για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις σημαντικές ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να λαμβάνουμε προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με τους τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε και επενδύουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από τις περικοπές θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η εταιρεία έχει επίσης ωφεληθεί από τη συμφωνία εξαγοράς, ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, της πλατφόρμας μεταπώλησης μόδας Depop. Η εξαγορά διεύρυνε την απήχησή της στους νεότερους καταναλωτές και ενίσχυσε τη θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά μεταπώλησης προϊόντων.

Οι εξελίξεις αυτές βοήθησαν την eBay να προβλέψει τον Αύγουστο έσοδα για το τρίτο τρίμηνο υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η εταιρεία αναμένεται να δημοσιεύσει τα νεότερα οικονομικά αποτελέσματά της την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Reuters