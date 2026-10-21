Η απελευθέρωση του Χάμπαρντ την Τετάρτη ήρθε σε μια τεταμένη περίοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία απελευθέρωσε έναν Αμερικανό που βρισκόταν φυλακισμένος στη χώρα για περισσότερα από τέσσερα χρόνια με την κατηγορία ότι πολεμούσε ως μισθοφόρος στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι βρίσκεται «καθ' οδόν για την επιστροφή στο σπίτι του».

Ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας 74χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Μίσιγκαν, είχε χαρακτηριστεί από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως αδικαιολογήτως κρατούμενος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χάμπαρντ «μόλις αποφυλακίστηκε, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, το οποίο διατυπώθηκε απευθείας στον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα. Ο Στίβεν βρίσκεται καθ' οδόν για το σπίτι του και σύντομα θα βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάστηκε να δώσουν τίποτα στη Ρωσία ως αντάλλαγμα. Η απελευθέρωση ήρθε «σε ένδειξη σεβασμού προς τον πρόεδρο». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εάν δεν είχε αναστείλει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα - μια κίνηση που προκάλεσε διακομματική κριτική - «είναι βέβαιο ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα είχαν οδηγηθεί σε πλήρες και ολοκληρωτικό αδιέξοδο».

Ο γιος του Χάμπαρντ, Τζόζεφ Κόουλμαν, ευχαρίστησε τον Τραμπ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους για την απελευθέρωση του πατέρα του: «Ούτε στιγμή δεν κλονιστήκαμε καθώς προσευχόμασταν για την επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων, και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η ανθρωπιστική κίνηση του προέδρου Πούτιν εκτιμάται βαθύτατα», δήλωσε.

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Ο Ουίτκοφ ευχαρίστησε επίσης προσωπικά τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Χάμπαρντ, αναφέροντας: «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, ο πρόεδρος σας διαβιβάζει τις ευχαριστίες του... ολόκληρο το έθνος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τον Στίβεν Χάμπαρντ. Χάρη σε εσάς, επιστρέφει στην οικογένειά του».

Ο Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης - το ίδιο αεροδρόμιο στο οποίο είχε προσγειωθεί νωρίτερα την Τετάρτη ο Ουίτκοφ. Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έλαβε την απόφαση να απελευθερώσει τον Χάμπαρντ «για ανθρωπιστικούς λόγους».

Ο Χάμπαρντ έζησε δεκαετίες στο εξωτερικό εργαζόμενος ως καθηγητής αγγλικών. Μετακόμισε στην ανατολική ουκρανική πόλη Ιζιούμ το 2014, η οποία καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατά την έναρξη του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας το 2022.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Ρώσοι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Χάμπαρντ πολεμούσε στο Ιζιούμ για τον ουκρανικό στρατό, αφού είχε υπογράψει συμβόλαιο έναντι περίπου 1.000 δολαρίων το μήνα. Η αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ, δήλωσε ότι ο ισχυρισμός αυτός ήταν ψευδής.