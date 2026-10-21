Ο κ. Πιτσιλής ανέδειξε την ελληνική εμπειρία στον μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, δίνοντας έμφαση στη θεσμική ανεξαρτησία, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.

Σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής καταγράφει η Ελλάδα, με το κενό συμμόρφωσης στον ΦΠΑ να έχει περιοριστεί από το 24% το 2019 στο 11,4% το 2023, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του σε διεθνές εργαστήριο που διοργάνωσαν η κυβέρνηση του Πακιστάν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στις 20 και 21 Οκτωβρίου, στο Ισλαμαμπάντ. Ο κ. Πιτσιλής ανέδειξε την ελληνική εμπειρία στον μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, δίνοντας έμφαση στη θεσμική ανεξαρτησία, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συναλλαγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πλατφόρμα myDATA, η διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS και η εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, που ενισχύει την ιχνηλασιμότητα στη διακίνηση αγαθών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ και στην αξιοποίηση συστημάτων ανάλυσης κινδύνου, που επιτρέπουν ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεπών φορολογουμένων και περισσότερο στοχευμένους ελέγχους.

Όπως υπογράμμισε, η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον περιορισμό του διοικητικού κόστους και τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. «Στόχος μας δεν είναι απλώς να συγκεντρώνουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά να τα αξιοποιούμε έξυπνα, ώστε να διευκολύνουμε τη συμμόρφωση, να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να οικοδομούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογουμένους», σημείωσε.

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Ο διοικητής της ΑΑΔΕ στάθηκε επίσης στη σημασία της ίδρυσης της Αρχής το 2017, επισημαίνοντας ότι η λειτουργική ανεξαρτησία, η επαγγελματική διαχείριση και η λογοδοσία αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης.

Τόνισε ακόμη ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων πρέπει να αποτυπώνεται όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων, αλλά και στην ταχύτητα επιστροφής φόρων, στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

«Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας μιας σύγχρονης Φορολογικής Διοίκησης δεν είναι ο αριθμός των ψηφιακών εφαρμογών που διαθέτει, αλλά η αλλαγή που επιφέρει στη σχέση κράτους και φορολογουμένου: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη και ισχυρότερη εμπιστοσύνη», κατέληξε