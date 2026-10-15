Μέχρι σήμερα, η απώλεια μιας ρύθμισης αποτελούσε αρμοδιότητα της υπηρεσίας που είχε την ευθύνη είσπραξης της οφειλής.

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χάνονται ρυθμίσεις οφειλών από δάνεια με κρατική εγγύηση φέρνει νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλέον, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προχωρά στην απώλεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και κεντρικά, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της, όταν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Η απόφαση, αφορά οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και υπάγονται στο άρθρο 293 του νόμου 4738/2020. Η αλλαγή δεν αφορά τα συνηθισμένα στεγαστικά, καταναλωτικά ή επιχειρηματικά δάνεια που εξυπηρετούνται στις τράπεζες. Αφορά συγκεκριμένα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων προβλεπόμενων φορέων, για τα οποία έχουν προκύψει οφειλές προς είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση.

Για παράδειγμα, όταν ένας δανειολήπτης δεν αποπληρώνει δάνειο με κρατική εγγύηση, το Δημόσιο μπορεί να καταβάλει στην τράπεζα το εγγυημένο ποσό. Στη συνέχεια, το ποσό μπορεί να βεβαιωθεί ως οφειλή, την οποία αναλαμβάνει να εισπράξει η ΑΑΔΕ. Επομένως, η ΑΑΔΕ δεν διαχειρίζεται τραπεζικά δάνεια, αλλά συγκεκριμένες οφειλές που έχουν περάσει στη φορολογική διοίκηση.

Μέχρι σήμερα, η απώλεια μιας ρύθμισης αποτελούσε αρμοδιότητα της υπηρεσίας που είχε την ευθύνη είσπραξης της οφειλής. Με τη νέα απόφαση, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και κεντρικά, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΑΑΔΕ. Δεν αλλάζουν οι δόσεις, οι όροι αποπληρωμής ή οι προϋποθέσεις απώλειας.

Παραδείγματα

Ένας επαγγελματίας είχε λάβει επιχειρηματικό δάνειο 60.000 ευρώ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επειδή δεν κατάφερε να το αποπληρώσει, ενεργοποιήθηκε η κρατική εγγύηση και η σχετική οφειλή βεβαιώθηκε στην εφορία. Ο επαγγελματίας ρύθμισε το χρέος του, αλλά στη συνέχεια σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις απώλειας, η ΑΑΔΕ μπορεί πλέον να προχωρήσει στη σχετική διαδικασία κεντρικά, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της.

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Ένας πολίτης είχε λάβει δάνειο 25.000 ευρώ με κρατική εγγύηση. Μετά την αδυναμία αποπληρωμής του, η εγγύηση κατέπεσε και η οφειλή πέρασε προς είσπραξη στην εφορία. Ο δανειολήπτης εντάχθηκε στην ειδική ρύθμιση, αλλά αργότερα δεν τήρησε τους όρους της. Με τη νέα απόφαση, η απώλεια της ρύθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία να διεκπεραιωθεί αποκλειστικά από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Μια μικρή επιχείρηση είχε λάβει δάνειο 80.000 ευρώ με εγγύηση του Δημοσίου. Μετά την κατάπτωση της εγγύησης, η οφειλή βεβαιώθηκε στη φορολογική διοίκηση και η επιχείρηση εντάχθηκε στη σχετική ρύθμιση. Σήμερα καταβάλλει κανονικά τις μηνιαίες δόσεις και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση αυτή δεν αλλάζει τίποτα, καθώς η νέα απόφαση αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιείται η απώλεια μιας ρύθμισης και όχι τους όρους διατήρησής της.