Η σχετική νομοθετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Οκτωβρίου και να ψηφιστεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της οποίας προγραμματίζεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η νέα δυνατότητα αποπληρωμής προβλέπει μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης έως και 40%, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Η σχετική νομοθετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Οκτωβρίου και να ψηφιστεί στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να ακολουθήσει η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Παράταση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα παραταθεί έως τα μέσα του 2027, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση.

Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον ΕΦΚΑ, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αντίθετα, χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2025 και μετά εξαιρούνται και μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επέκταση της αποπληρωμής από τα έξι στα δέκα χρόνια, περιορίζοντας αισθητά τις μηνιαίες καταβολές.

Για οφειλή 5.000 ευρώ, η μηνιαία καταβολή από περίπου 69,50 ευρώ στις 72 δόσεις μπορεί να μειωθεί στα 41,60 ευρώ στις 120 δόσεις, πριν από την επιβάρυνση των τόκων.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για χρέος 50.000 ευρώ. Με ετήσιο επιτόκιο 5,84%, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται ενδεικτικά στα 815 ευρώ για εξαετή αποπληρωμή, ενώ με τη δεκαετή διάρκεια περιορίζεται στα 543 ευρώ.

Ωστόσο, η επιμήκυνση αυξάνει το συνολικό κόστος τόκων, το οποίο στην περίπτωση των 120 δόσεων υπολογίζεται σε περίπου 15.056 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να μεταφερθούν

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να μεταφερθούν και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα γίνεται αυτόματα. Θα απαιτείται νέα ηλεκτρονική αίτηση και επανυπολογισμός του ανεξόφλητου υπολοίπου.

Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται οφειλές που βρίσκονταν σε άλλες ενεργές ρυθμίσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι οριστικοί όροι και τα ποσά αποπληρωμής θα καθοριστούν με την ψήφιση της διάταξης και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας.