Η υπόθεση αφορούσε φορολογούμενο ο οποίος απέκτησε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο και το μεταβίβασε λίγο αργότερα έναντι σημαντικά υψηλότερου τιμήματος

Αντιμέτωποι με τη φορολόγηση του κέρδους τους ως εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα μπορεί να βρεθούν ιδιοκτήτες ακινήτων που αγοράζουν και μεταπωλούν εκτός σχεδίου ακίνητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε σημαντικά υψηλότερη τιμή.

Με απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τεκμαίρεται η πρόθεση αποκόμισης κέρδους, εκτός εάν ο φορολογούμενος καταφέρει να αποδείξει ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε για διαφορετικό λόγο.

Η απόφαση 481/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς αναδεικνύει τις φορολογικές συνέπειες που μπορεί να έχει η γρήγορη μεταπώληση ενός αγροτεμαχίου, ακόμη και όταν ο πωλητής υποστηρίζει ότι δεν είχε επιχειρηματικό σκοπό.

Η υπόθεση αφορούσε φορολογούμενο ο οποίος απέκτησε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο και το μεταβίβασε λίγο αργότερα έναντι σημαντικά υψηλότερου τιμήματος. Η φορολογική διοίκηση αντιμετώπισε τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση.

Ο φορολογούμενος αμφισβήτησε τον καταλογισμό, υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγές ήταν εικονικές ως προς το πρόσωπό του και ότι είχε λειτουργήσει ως παρένθετο πρόσωπο για την εξυπηρέτηση οικονομικής υπόθεσης συγγενή του, χωρίς να εισπράξει ο ίδιος το κέρδος.

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Ωστόσο, τόσο το Διοικητικό Εφετείο όσο και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκριναν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποδείχθηκαν επαρκώς. Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε την εφαρμογή του τεκμηρίου περί πρόθεσης επίτευξης κέρδους και απέρριψε την αίτηση αναίρεσης.

Τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων;

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος αγοράζει εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο έναντι 100.000 ευρώ και το μεταπωλεί τρεις μήνες αργότερα προς 170.000 ευρώ. Η διαφορά των 70.000 ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα, καθώς η σύντομη μεταπώληση με σημαντικό κέρδος δημιουργεί τεκμήριο κερδοσκοπικού σκοπού.

Σε δεύτερο παράδειγμα, ιδιοκτήτης αποκτά αγροτεμάχιο έναντι 120.000 ευρώ και αναγκάζεται να το πουλήσει σύντομα για 150.000 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτη οικονομική ανάγκη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να επιχειρήσει να ανατρέψει το τεκμήριο, προσκομίζοντας επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τον πραγματικό λόγο της πώλησης.