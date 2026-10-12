Η συλλογή των πληροφοριών θα πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ».

Στην καταγραφή 30.000 ενοικιαζόμενων τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα προχωρά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με στόχο την αποτύπωση της τουριστικής κίνησης και τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων για τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, με τη συνδρομή ιδιωτών συνεργατών και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με απόφαση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιου Κάτση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίθηκε η διενέργεια της μηνιαίας έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής, με περίοδο αναφοράς τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2026.

Η έρευνα αποσκοπεί στη συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για την τουριστική δραστηριότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μικρότερα τουριστικά καταλύματα, των οποίων η σημασία για την ελληνική τουριστική αγορά αυξάνεται διαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν στοιχεία από 30.000 ενοικιαζόμενα καταλύματα σε όλη την επικράτεια, τα οποία περιλαμβάνονται στο στατιστικό μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ. Η συλλογή των πληροφοριών θα πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ».

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Στη μάχη και ιδιώτες συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ

Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν στην ηλεκτρονική διαδικασία, προβλέπεται η ενεργοποίηση ιδιωτών συνεργατών της Αρχής, οι οποίοι θα αναλάβουν τη συγκέντρωση των απαραίτητων ερωτηματολογίων.

Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 9.661 καταλύματα θα χρειαστεί να ερευνηθούν με τη συνδρομή ιδιωτών συνεργατών, ενώ προβλέπεται η συλλογή έως 500 ερωτηματολογίων ανά συνεργάτη, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΣΤΑΤ.

Μέσω της έρευνας επιδιώκεται να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για την πραγματική τουριστική κίνηση στα ενοικιαζόμενα καταλύματα, τη γεωγραφική κατανομή των διανυκτερεύσεων και τη συμβολή των μικρότερων τουριστικών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία.