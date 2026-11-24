Στη φυλακή οδηγήθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και τις παράνομες επιστροφές φόρων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων για την υπόθεση αυτή στους πέντε.

Με συνολικά πέντε προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος των μαραθώνιων απολογιών των 15 κατηγορουμένων για εμπλοκή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 28 εκ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο το οποίο εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας των συλληφθέντων. Από τους 9 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν από το πρωί, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο , ανάμεσά τους ένας λογιστής και άλλος ένας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανιζόταν άλλοτε ως επιχειρηματίας και άλλοτε ως λογιστής.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι οι διευθυντές των τραπεζών στο Αγρίνιο και τον Γέρακα Αττικής, όπως αναφέρεται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, «ένεκα της θέσης και ιδιότητάς τους ήταν σε θέση ενεργά και εν γνώσει τους να καταστρατηγήσουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν κατά το κείμενο νομικό πλαίσιο να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας έτσι την ανενόχλητη είσπραξη του περιουσιακού οφέλους από τα εκτελεστικά μέλη, δηλαδή έθεσαν το εγκληματικό προϊόν στη διάθεση των τελευταίων, ελεύθερο από κάθε δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου αυτοί ανενόχλητοι να μπορέσουν να εισπράξουν - υπό πλήρως προστατευμένες συνθήκες και έναντι οποιουδήποτε ελέγχου της τράπεζας, αλλά και των διωκτικών αρχών».