Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι είχε ταξιδέψει δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International, τηλεοπτικός σταθμός που ασκεί κριτική στην ιρανική κυβέρνηση.

Ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο και δήλωσε αθώος στην κατηγορία ότι πραγματοποίησε παρακολουθήσεις για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με στόχο δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Iran International, ο οποίος εδρεύει στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και διέμενε στο Μόναχο της Γερμανίας κατά τον χρόνο της σύλληψής του, κατηγορήθηκε τον Μάιο βάσει του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας (National Security Act).

Μετά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, κρίθηκε προφυλακιστέος εν αναμονή της δίκης του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι οι ενέργειές του πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Ιράν.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Αϊδινίδης είχε ταξιδέψει δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International, τηλεοπτικός σταθμός που ασκεί κριτική στην ιρανική κυβέρνηση.

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Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή συνωμοσίες στη Βρετανία, σύμφωνα με το Reuters.

Με πληροφορίες από Reuters