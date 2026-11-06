Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού έως και τον Οκτώβριο, έχουν πραγματοποιηθεί 72.232 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,77 δισ. ευρώ.

Στις 4.144 ανήλθαν οι οριστικές υποβολές αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Οκτώβριο του 2026. Παράλληλα, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων ξεπέρασαν τις 7.000 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν 1.965 επιτυχείς ρυθμίσεις, από τις οποίες οι 552 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών. Οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν ανήλθαν σε 524 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού έως και τον Οκτώβριο, έχουν πραγματοποιηθεί 72.232 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,77 δισ. ευρώ.

Στο πεδίο της προστασίας της κύριας κατοικίας, 675 δανειολήπτες ξεκίνησαν διαδικασία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση που ενεργοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη δυνατότητα προβλέπει τη διατήρηση της κύριας κατοικίας με αντάλλαγμα την εκούσια ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 294 επιτυχείς ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων οι 39 αφορούσαν άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είχαν επιτευχθεί 674 αναστολές πλειστηριασμών μέσω της υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν διμερείς ρυθμίσεις δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ από τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς διαχείρισης απαιτήσεων, που αφορούσαν 4.561 οφειλέτες.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο προωθεί νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών και την αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Μεταξύ των προβλεπόμενων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που ρυθμίζουν χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με εφαρμογή στις καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026. Προβλέπεται επίσης δωρεάν αναλυτική ενημέρωση για τις οφειλές εντός 45 ημερών, καθώς και αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση καθυστέρησης παροχής στοιχείων από τους διαχειριστές.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν ακόμη υποχρέωση υποβολής πρότασης ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό, δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις και αύξηση του ανώτατου προστίμου για τους servicers από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ.