Από το σύνολο των 2.237 επιτυχών ρυθμίσεων του Σεπτεμβρίου, οι 270 αφορούσαν ευάλωτους οφειλέτες, ενώ 32 ρυθμίσεις αφορούσαν Άτομα με Αναπηρία.

Στις 2.237 ανήλθαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Σεπτέμβριο, με τις αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν να φθάνουν τα 640 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκε αυξημένη κινητικότητα στην υποβολή αιτήσεων. Ειδικότερα, ξεκίνησαν 7.493 νέες αιτήσεις, ενώ οι οριστικές υποβολές διαμορφώθηκαν σε περίπου 2.986.

Η διαφορά μεταξύ των νέων αιτήσεων και των ολοκληρωμένων ρυθμίσεων αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για αξιοποίηση του μηχανισμού από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα δύο μεγέθη, ωστόσο, αφορούν διαφορετικά στάδια της διαδικασίας και, κατά συνέπεια, η μεταξύ τους σύγκριση δεν συνιστά δείκτη επιτυχίας ή απόρριψης των αιτήσεων που κατατέθηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Από το σύνολο των 2.237 επιτυχών ρυθμίσεων του Σεπτεμβρίου, οι 270 αφορούσαν ευάλωτους οφειλέτες, ενώ 32 ρυθμίσεις αφορούσαν Άτομα με Αναπηρία.

Παράλληλα, μέσω της επιτυχούς υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό καταγράφηκαν 651 αναστολές πλειστηριασμών. Το στοιχείο αναδεικνύει τη σημασία που έχει η διαδικασία ρύθμισης οφειλών και για περιπτώσεις στις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

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Στις διμερείς ρυθμίσεις με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, καταγράφεται αναμενόμενα χαμηλότερος ρυθμός.

Οι Intrum, Cepal, doValue και Qquant προχώρησαν κατά τη διάρκεια του μήνα σε ρυθμίσεις συνολικού ύψους 164 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν 2.080 οφειλέτες. Σε σωρευτικό επίπεδο, έως το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού 70.244 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21,21 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία καταγράφουν αφενός τη διεύρυνση της αξιοποίησης του μηχανισμού και αφετέρου τη συνεχιζόμενη εισροή νέων αιτημάτων για ρύθμιση ιδιωτικού χρέους.

Ωστόσο, από τα συγκεκριμένα στοιχεία του υπουργείου δεν προκύπτει ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεν παρέχονται αναλυτικά δεδομένα για το σύνολο των απορρίψεων. Ως εκ τούτου, τα διαθέσιμα μεγέθη δεν επαρκούν από μόνα τους για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος σχετικά με το συνολικό ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης των αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό.