Η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει το πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών.

Περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, καθώς το κατώτατο όριο οφειλών μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες προστασίας της κύριας κατοικίας, εντάσσονται υπό προϋποθέσεις χρέη προς δήμους και περιφέρειες και προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Με νέα εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει το πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να αναζητήσουν λύσεις για τη διαχείριση των οφειλών τους.

Μειώνεται στις 5.000 ευρώ το όριο οφειλών

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ύψους χρεών στις 5.000 ευρώ. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με συνολικές οφειλές 7.500 ευρώ, ο οποίος προηγουμένως δεν μπορούσε να ενταχθεί λόγω του ορίου των 10.000 ευρώ, αποκτά πλέον δυνατότητα υποβολής αίτησης, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Στον μηχανισμό μπορούν επίσης να ενταχθούν, υπό συγκεκριμένους όρους, οφειλές προς δήμους, περιφέρειες και τρίτους φορείς. Έτσι, επαγγελματίας με χρέη από δημοτικά τέλη ή άλλες βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισής τους.

Τι αλλάζει για την προστασία της κύριας κατοικίας

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αλλαγές για την κύρια κατοικία. Οι πιστωτές αποκτούν τη δυνατότητα να προτείνουν την εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, εξαιρώντας το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για παράδειγμα, οφειλέτης που διαθέτει κύρια κατοικία και ένα δεύτερο διαμέρισμα μπορεί να εξετάσει πρόταση αξιοποίησης ή εκποίησης του δεύτερου ακινήτου για την αποπληρωμή των χρεών του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματη και γενική προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για οφειλές έως 300.000 ευρώ

Ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται και για τους επιλέξιμους οφειλέτες που πληρούν έως διπλάσια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από εκείνα των ευάλωτων νοικοκυριών, με οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς έως 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών που καλύπτεται από τη συμφωνία, μετά την πλήρη εξόφληση της ρύθμισης.

Ενδεικτικά, εάν οφειλέτης με χρέος 50.000 ευρώ συμφωνήσει, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να αποπληρώσει 35.000 ευρώ, το υπόλοιπο των 15.000 ευρώ μπορεί να διαγραφεί μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης προβλέπεται επίσης έκπτωση στους ανεξόφλητους τόκους.

Σημαντική διευκόλυνση αποτελεί η δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας χωρίς να συνυπολογίζονται τα ποσά που πρόκειται να διαγραφούν, εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα αδρανοποίησης κατασχέσεων υπό προϋποθέσεις, όπως η τακτοποίηση άλλων οφειλών και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Αντίθετα, εκτός μηχανισμού παραμένουν τα χρέη από επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ επιτρέπεται η εξαίρεση συγκεκριμένων οφειλών για τη διατήρηση προηγούμενων ρυθμίσεων.