Πυροβολισμοί, φλεγόμενα οχήματα και πανικός σε γήπεδο του Μεξικού.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού, μετά τη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστού ως «Ελ Τσάπο Ισίδρο», ο οποίος συγκαταλεγόταν στους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

Η επιχείρηση των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) στην πόλη Γκουασάβε και συνοδεύτηκε από σφοδρές ανταλλαγές πυροβολισμών, εμπρησμούς οχημάτων και επεισόδια που προκάλεσαν τρόμο στους κατοίκους. Η ένταση έφτασε μέχρι ένα γήπεδο μπέιζμπολ, όπου οι θεατές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πανικόβλητοι τις εξέδρες, ενώ οι παίκτες απομακρύνθηκαν από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο» συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις του στρατού και της Εθνοφρουράς του Μεξικού, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πληροφοριών από τις αμερικανικές υπηρεσίες.

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Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, οι δυνάμεις ασφαλείας προσέγγισαν αιφνιδιαστικά το κτίριο όπου βρισκόταν ο καταζητούμενος και δημιούργησαν περίμετρο ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουν τη διαφυγή του. Ωστόσο, ένοπλοι επιτέθηκαν στους στρατιωτικούς με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σφοδρές συγκρούσεις.

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Οι ειδικές δυνάμεις εισήλθαν τελικά στο κτίριο και συνέλαβαν τον Μέσα Φλόρες μαζί με δύο ακόμη άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν υπό κράτηση στην Πόλη του Μεξικού.

{https://x.com/Defensamx1/status/2124076470960095696}

Πανικός σε αγώνα μπέιζμπολ – Θεατές έτρεχαν να σωθούν

Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι εικόνες από το γήπεδο Kuroda Park στην Γκουασάβε, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας μπέιζμπολ. Καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονταν στην περιοχή, θεατές άρχισαν να τρέχουν προς τις εξόδους, ενώ άλλοι έσκυβαν πίσω από καθίσματα και προστατευτικά κιγκλιδώματα για να προστατευθούν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται στιγμές πανικού, με ανθρώπους να φωνάζουν στους υπόλοιπους να πέσουν στο έδαφος. Ακόμη και οι αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, με την αναμέτρηση να διακόπτεται εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, εικόνες από την πόλη έδειχναν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από κατοικημένες περιοχές, ενώ ακούγονταν συνεχείς ριπές πυροβολισμών.

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Η σύλληψη του καταζητούμενου προκάλεσε νέο κύμα βίας στην ευρύτερη περιοχή της Σιναλόα. Ένοπλες ομάδες φέρονται να προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων, χρησιμοποιώντας φλεγόμενα οχήματα και φορτηγά, ενώ αναφέρθηκαν εμπρησμοί επιχειρήσεων και πρατηρίων καυσίμων.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι εικόνες από τη Γκουασάβε αποτυπώνουν το κλίμα έντασης που επικράτησε μετά την επιχείρηση σύλληψης ενός από τα σημαντικότερα πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Ποιος είναι ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο» – Η επικήρυξη των 5 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές ηγετικό στέλεχος του οργανωμένου εγκλήματος, με σημαντική παρουσία στη διακίνηση ναρκωτικών. Συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση Beltrán Leyva και ηγείται του δικτύου Meza-Flores, γνωστού και ως Los Mazatlecos. Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν για συμμετοχή στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και άλλων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Φεβρουάριο του 2025 το FBI τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες, ενώ είχε ανακοινωθεί αμοιβή έως και πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Παρά το παρόμοιο προσωνύμιο, ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο» δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διαβόητο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, τον πρώην ηγέτη του καρτέλ της Σιναλόα που εκτίει ποινή φυλάκισης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επόμενη ημέρα στη Σιναλόα

Η σύλληψη του Μέσα Φλόρες αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις επιχειρήσεις των μεξικανικών αρχών κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Ωστόσο, τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν δείχνουν ότι η δράση των ένοπλων εγκληματικών οργανώσεων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των κατοίκων. Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα παραμείνουν στην περιοχή για την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση της τάξης.