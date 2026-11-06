Οι απειλές αφορούσαν σε πτήσεις από τη Δανία, την Ισπανία και τη Βρετανία και άλλες που είχαν προορισμό την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία.

Συνεχίζεται η αναστάτωση σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης μετά τις νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις.

Μόνο σήμερα τουλάχιστον 17 πτήσεις επηρεάστηκαν ωστόσο σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, υπάρχουν όλο και λιγότερες λεπτομέρειες από τα κατά τόπους αεροδρόμια και τις αρχές, για τις ψευδείς απειλές. Την ίδια ώρα, σήμερα, πολιτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη πετούσαν κοντά στα αεροδρόμια που έχουν δεχθεί απειλές, ανάμεσά τους και εκείνα της Πράγας και του Βουκουρεστίου.

Υπενθυμίζεται πως ήδη μέχρι και την Πέμπτη είχαν αντιμετωπιστεί τουλάχιστον 28 ψευδείς απειλές για βόμβες σε διάφορες πτήσεις από και προς ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Η ολλανδική στρατονομία διευκρίνισε αργά το μεσημέρι τι συνέβη με την πτήση της KLM από την Πράγα. Επιβεβαίωσε πως ελέγχθηκε μία πτήση από Άμστερνταμ που δέχθηκε απειλή για βόμβα και δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο αεροσκάφος. Η δήλωση δεν ανέφερε για ποια πτήση επρόκειτο, αλλά μία πτήση από Πράγα προς Ολλανδία ήταν μεταξύ των εννέα που δέχθηκαν απειλές στο αεροδρόμιο της Τσεχίας. Σύμφωνα με τα ολλανδικά Μέσα το αεροσκάφος ερχόταν από την Πράγα, άρα πρόκειται για την πτήση KL1350.

Την ίδια ώρα στην Ουγγαρία, «σηκώθηκαν» τρία μαχητικά αεροσκάφη το πρωί για να συνοδεύσουν πολιτικό αεροσκάφος που δέχθηκε απειλές για βόμβα, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Romulusz Ruszin-Szendi με ανάρτησή του στο Facebook.

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Όπως είπε ο πρώτος συναγερμός σήμανε μετά από απειλή σε πτήση της WizzAir από Βρυξέλλες προς Σόφια και ακολούθησαν δύο ακόμα πτήσεις από Πράγα προς Κύπρο και προς Βουκουρέστι.

Το αεροδρόμιο της Πράγας επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι εννέα πτήσεις του δέχθηκαν απειλές για βόμβες, μόνο την Παρασκευή. «Η αστυνομία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, Οι αεροπορικές λειτουργίες του αεροδρομίου της Πράγας έχουν παραμείνει ανεπηρέαστες» επισήμανε ο εκπρόσωπος.

{https://x.com/avrupabultenieu/status/2118705677216690287}

Απειλές δέχθηκαν και αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Το αεροπλάνο τελικά άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Βιέννη αφού πρώτα έκανε κύκλους πάνω από την Πράγα. Παράλληλα, δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Σόφια. Το ένα είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και το άλλο από τις Βρυξέλλες.

Οι απειλές την Παρασκευή αφορούσαν σε πτήσεις από τη Δανία, την Ισπανία και τη Βρετανία και άλλες που είχαν προορισμό την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία.

Η ιρλανδική κυβέρνηση προειδοποίησε για μια «πιθανώς συντονισμένη εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης», σε δήλωσή της με αφορμή τις πρόσφατες απειλές για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις. Στη δήλωσή της ανέφερε πως «οι απειλές που έγιναν το πρωί σε ΜΜΕ της ώρας είναι σοβαρές.

Οι ψευδείς απειλές αυτού του είδους προκαλούν φόβο, αναστάτωση και διαταραχές στην καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Δεν εξυπηρετούν κανέναν απολύτως θετικό σκοπό. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος ευθύνεται για αυτές τις απειλές, αν πρόκειται για μεμονωμένα άτομα ή για μια κεντρικά κατευθυνόμενη ή συντονισμένη ενέργεια.

{https://x.com/LionZionX/status/2118705655741554722}

Ωστόσο, οι απειλές αυτές έρχονται σε συνέχεια της συνεχιζόμενης αναστάτωσης στον τομέα των αερομεταφορών σε όλη την Ευρώπη, η οποία προκλήθηκε από παρόμοιες απειλές, και είναι πιθανό να πρόκειται για μια συντονισμένη εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης. Επιβεβαίωσε ότι οι αρχές στην Ιρλανδία είναι προετοιμασμένες και συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη.

{https://x.com/StormMedia_eng/status/2118704960338796889}

«Προτεραιότητά μας, ωστόσο είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών, παρά την αναπόφευκτη και ανεπιθύμητη αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει αυτή η κατάσταση» ξεκαθάρισε.

Οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους αρνούνται εμπλοκή

Οι επονομαζόμενοι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» (Fighters of the Male State), μία ακροδεξιά, εξτρεμιστική και αντιφεμινιστική οργάνωση από τη Ρωσία, απαγορευμένη από το 2020, φέρεται σύμφωνα με την Ιταλία και τις βουλγαρικές αρχές να έστειλαν την Πέμπτη email, απειλώντας για βόμβες σε διάφορες πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Εμείς, οι μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, οι ουρανοί σας θα βαφτούν κόκκινοι» έλεγε το email, σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται το AFP.

Την Παρασκευή μέλη της μέσω ανάρτησης στο Telegram διέψευσαν οποιαδήποτε σχέση με τις απειλές. Απαντώντας στη ρωσική υπηρεσία του BBC, ένας λογαριασμός στο Telegram, ένας από τους πολλούς που συνδέονται με την οργάνωσηκαι τον ιδρυτή της, τον Ρώσο bodybuilder Vladislav Pozdnyakov, απάντησε ειρωνικά στην υπόνοια ότι η οργάνωση εμπλέκεται στην αποστολή των απειλητικών μηνυμάτων.

«Ποιο «Ανδρικό Κράτος»; Πού το είδατε; Δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια», αναφέρει το μήνυμα. «Αν αύριο υπογράψουν μια επιστολή με απειλές, ας πούμε, εκ μέρους του Πούτιν, θα προσπαθήσετε τότε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρό μας για να του θέσετε την ανόητη ερώτησή σας;» απάντησε στη ρωσική υπηρεσία του BBC, μέλος της οργάνωσης που διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC