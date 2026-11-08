Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε υψηλούς τόνους τοποθετείται η δημοτική παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, καταγγέλλοντας ότι δεν διασφαλίστηκε το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας και των ψηφοφοριών. Παράλληλα, κατηγορεί την ηγεσία της Ένωσης ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τη στάση της, αντί να δώσει απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της ανακοίνωσης στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, με την «Αυτοδιοίκηση Τώρα» να καταδικάζει τις συμπεριφορές στελεχών της ΚΕΔΕ σε βάρος του Χάρη Δούκα και μελών της παράταξης. Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές καταγράφηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και έγιναν γνωστές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η παράταξη στρέφει τα βέλη της και προς τον συνολικό πολιτικό προσανατολισμό της διοίκησης της ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλέξει να λειτουργεί ως υποστηρικτής των κυβερνητικών επιλογών, αντί να υπερασπίζεται ουσιαστικά τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη στάση έχει αρνητικές συνέπειες για τους δήμους, οι οποίοι, όπως αναφέρει, οδηγούνται σε αδιέξοδο, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

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Κλείνοντας, η «Αυτοδιοίκηση Τώρα» διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις της, επιμένοντας στην ανάγκη προάσπισης των θεσμικών και συνταγματικών δικαιωμάτων της Αυτοδιοίκησης.

Η ανακοίνωση της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα»

«Η ηγεσία της ΚΕΔΕ επιχειρεί σήμερα, χωρίς ίχνος ντροπής, να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών στο Συνέδριο.

Αισθάνεται προφανώς υπερήφανη για τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών της, κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας, που είδε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Δυστυχώς είναι απόλυτα εμφανές ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέλεξε καθαρά τον ρόλο του εξαπτέρυγου και του θλιβερού εταίρου της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε πλήρη αδιέξοδο τους Δήμους, εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει. Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος».