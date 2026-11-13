«Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Η μη επιλογή νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην σημερινή συνδιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ήταν η αφορμή για νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ αφού κατήγγειλε ως αντισυνταγματική την κίνηση Κακλαμάνη να διακόψει αυθαίρετα τη συνεδρίαση, «μια ενέργεια που καταγγείλαμε τότε ως πραξικοπηματική» τον περασμένο Απρίλιο, «Σήμερα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε νέα πρόταση υποψηφίων, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν».

Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «Τον περασμένο Απρίλιο, το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις, έχοντας αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες. Κατά τη συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κ. Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης. Αντί, όμως, να προχωρήσει η ψηφοφορία, ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε αυθαίρετα τη συνεδρίαση, μια ενέργεια που καταγγείλαμε τότε ως πραξικοπηματική.

»Σήμερα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι υποψηφιότητες σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν.

»Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη θεσμικά ορθή διαδικασία: να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι προτάσεις σε ψηφοφορία. Γι' αυτό και αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του τη σημερινή μεθόδευση. Δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων. Πρόκειται για ζήτημα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας.

Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».