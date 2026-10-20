Αγροτικό πετρέλαιο: Όλα όσα αλλάζουν από 1η Νοεμβρίου – Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες αγρότες θα λαμβάνουν την έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης.

Το νέο σύστημα προβλέπει άμεση μείωση της τιμής κατά 0,41 ευρώ ανά λίτρο κατά τον ανεφοδιασμό, μέσω ψηφιακού κουπονιού που θα εκδίδεται από ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες ποσότητες πετρελαίου, η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης των ψηφιακών κουπονιών, καθώς και ο τρόπος επιστροφής του φόρου στα πρατήρια καυσίμων.

Η βασική αλλαγή είναι ότι οι αγρότες δεν θα χρειάζεται να περιμένουν την επιστροφή του ΕΦΚ μετά την αγορά του πετρελαίου, καθώς η έκπτωση θα εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία. Παράλληλα, καθιερώνεται ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των ποσοτήτων καυσίμου που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις το νέο καθεστώς:

1. Πότε ξεκινά η εφαρμογή του νέου συστήματος για το αγροτικό πετρέλαιο;

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Η νέα διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Από την ημερομηνία αυτή, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με άμεση έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας ψηφιακό κουπόνι. Για το τελευταίο δίμηνο του 2026 προβλέπεται μεταβατική διαδικασία, καθώς θα συνυπολογιστούν οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν ήδη αγοραστεί από την αρχή του έτους.

2. Ποιοι αγρότες δικαιούνται την έκπτωση των 41 λεπτών ανά λίτρο;

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος και να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του τρέχοντος έτους. Η έκπτωση αφορά πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικές δραστηριότητες και καλύπτει τόσο τη φυτική όσο και τη ζωική παραγωγή.

3. Πώς θα προμηθεύονται οι αγρότες το πετρέλαιο με μειωμένη τιμή;

Η αγορά θα πραγματοποιείται μέσω ψηφιακού κουπονιού, το οποίο θα εκδίδεται από ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Ο δικαιούχος θα εισέρχεται στην εφαρμογή και θα δηλώνει την ποσότητα πετρελαίου που επιθυμεί να αγοράσει, εντός του διαθέσιμου ετήσιου ορίου του. Στη συνέχεια θα εκδίδεται ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κωδικό QR. Κατά τον ανεφοδιασμό, ο πρατηριούχος θα σαρώνει τον κωδικό QR ή θα καταχωρίζει τον μοναδικό αριθμό στην εφαρμογή και θα εκδίδει το προβλεπόμενο παραστατικό πώλησης με την έκπτωση του ΕΦΚ. Μετά την επαλήθευση του παραστατικού από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, η ποσότητα που αγοράστηκε θα αφαιρείται αυτόματα από το υπόλοιπο που δικαιούται ο αγρότης. Τα κουπόνια θα έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος και θα μπορούν να ακυρώνονται πριν από τη χρήση τους. Εάν δεν εξαργυρωθούν εγκαίρως, θα ακυρώνονται αυτόματα.

4. Πόσο πετρέλαιο θα δικαιούται κάθε παραγωγός και πώς θα υπολογίζεται η έκπτωση;

Η μέγιστη ετήσια ποσότητα πετρελαίου θα υπολογίζεται με βάση τις καλλιέργειες, τις εκτάσεις και το ζωικό κεφάλαιο που δηλώνει κάθε δικαιούχος στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Η υπουργική απόφαση καθορίζει συγκεκριμένους δείκτες κατανάλωσης ανά καλλιέργεια και κατηγορία ζωικής παραγωγής, προβλέποντας προσαύξηση των ποσοτήτων αυτών κατά 100%. Ενδεικτικά, οι βασικοί δείκτες διαμορφώνονται στα 16 λίτρα ανά στρέμμα για το σκληρό σιτάρι, στα 30 λίτρα για το βαμβάκι, στα 29 λίτρα για το ρύζι και στα 28 λίτρα για τον αραβόσιτο. Για τους ελαιώνες παραγωγής ελαιολάδου ο δείκτης είναι 9 λίτρα ανά στρέμμα, για τους ελαιώνες επιτραπέζιας ελιάς 20 λίτρα και για τους αμπελώνες 13 λίτρα.

Με την προσαύξηση κατά 100%, ένας παραγωγός με 100 στρέμματα βαμβακιού θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δικαιούται έως 6.000 λίτρα πετρελαίου ετησίως.

Με έκπτωση 0,41 ευρώ ανά λίτρο, το συνολικό οικονομικό όφελος για τη συγκεκριμένη ποσότητα θα μπορούσε να ανέλθει στα 2.460 ευρώ.

Το τελικό όριο κάθε δικαιούχου θα προσδιορίζεται από τα στοιχεία της αγροτικής του εκμετάλλευσης και θα παρακολουθείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

5. Τι θα ισχύσει για τους αγρότες που έχουν ήδη αγοράσει πετρέλαιο μέσα στο 2026;

Για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νέου συστήματος, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα υπολογίζεται η ποσότητα πετρελαίου που απομένει διαθέσιμη για κάθε δικαιούχο. Η ΑΑΔΕ θα συγκεντρώσει τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, αξιοποιώντας τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στα συστήματα myDATA και Esend. Οι ποσότητες αυτές θα αφαιρεθούν από τη μέγιστη ετήσια ποσότητα που δικαιούται ο παραγωγός, ώστε να προκύψει το υπόλοιπο που μπορεί να αγοράσει με έκπτωση κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους. Εάν δεν είναι εγκαίρως διαθέσιμα τα οριστικά στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026, η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί προσωρινά εκτιμώμενες ποσότητες, οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται μετά την οριστικοποίηση των δεδομένων.

6. Τι θα συμβαίνει εάν δεν λειτουργεί η ψηφιακή εφαρμογή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο;

Η απόφαση προβλέπει εφεδρική διαδικασία για περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, προσωρινής μη διαθεσιμότητας της εφαρμογής ή περιορισμένης και ασταθούς πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιτρέπεται η έκδοση ψηφιακών κουπονιών μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (offline mode). Κάθε κουπόνι θα αφορά ποσότητα έως 50 λίτρων πετρελαίου, ενώ κάθε δικαιούχος θα μπορεί να εκδίδει έως πέντε τέτοια κουπόνια ανά ημερολογιακό έτος. Συνεπώς, η μέγιστη ποσότητα που θα μπορεί να διατεθεί μέσω της εφεδρικής διαδικασίας θα ανέρχεται σε 250 λίτρα ετησίως ανά δικαιούχο, εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο.

7. Πώς θα επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα πρατήρια καυσίμων;

Με το νέο σύστημα, οι αγρότες θα λαμβάνουν την έκπτωση κατά την αγορά, ενώ η επιστροφή του ΕΦΚ θα πραγματοποιείται απευθείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Οι πρατηριούχοι θα διαθέτουν το πετρέλαιο με μειωμένη τιμή και στη συνέχεια θα εισπράττουν από την ΑΑΔΕ το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες πωλήσεις. Η επιστροφή θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,41 ευρώ ανά λίτρο, βάσει των πραγματικών ποσοτήτων που έχουν διατεθεί και των παραστατικών που έχουν επαληθευτεί από τα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Οι καταβολές στα πρατήρια θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Εάν κάποια από τις ημέρες αυτές είναι αργία ή μη εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα πρατήρια που θα συμμετέχουν στη διαδικασία υποχρεούνται να εγγραφούν στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

8. Τι προβλέπεται εάν ένας αγρότης υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ή χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο για άλλον σκοπό;

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή θα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για την τήρηση των μέγιστων ετήσιων ποσοτήτωνΔεν θα επιτρέπεται η έκδοση ψηφιακού κουπονιού για ποσότητα μεγαλύτερη από το διαθέσιμο υπόλοιπο του δικαιούχου. Παράλληλα, οι τελωνειακές και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους στις ποσότητες πετρελαίου που έχουν αγοραστεί και στα αντίστοιχα παραστατικά. Εάν διαπιστωθεί ότι το πετρέλαιο χρησιμοποιήθηκε για δραστηριότητες που δεν συνδέονται αποκλειστικά με τη γεωργία, θα καταλογίζεται στον δικαιούχο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ποσότητες. Επιπλέον, εάν μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων της αγροτικής εκμετάλλευσης προκύψει ότι ο παραγωγός έχει προμηθευτεί μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που δικαιούται, η διαφορά θα αφαιρείται από το όριο του επόμενου έτους. Εφόσον ο δικαιούχος δεν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το επόμενο έτος, ο φόρος που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα ποσότητα θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς.