Ο Μίχαου Βος, βουλευτής της αντιπολίτευσης και πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), παραπέμπεται σε δίκη για την εμπλοκή του στην υπόθεση της παράνομης αγοράς του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus. Ο Βος κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, αδικήματα για τα οποία αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και δέκα ετών. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα «πολιτικών διώξεων» από την τωρινή κυβέρνηση.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με απόφαση που ελήφθη το 2017, όταν ο Βος ενέκρινε τη μεταφορά 25 εκατομμυρίων ζλότι (περίπου 5,9 εκατ. ευρώ) από το Ταμείο Δικαιοσύνης —που προοριζόταν για τη στήριξη θυμάτων εγκλημάτων— προς το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς (CBA), προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αγορά του Pegasus από την ισραηλινή εταιρεία παραγωγής του. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Βος ενήργησε γνωρίζοντας πως το CBA δεν πληρούσε τα νομικά κριτήρια για τη λήψη αυτών των χρημάτων και ότι δεν επέβλεψε τη διαχείριση των κονδυλίων, προκαλώντας ζημία στα δημόσια οικονομικά και στερώντας πόρους από τους πραγματικούς δικαιούχους του Ταμείου. Η αγορά του Pegasus, ενός εξαιρετικά ισχυρού εργαλείου που επιτρέπει την υποκλοπή δεδομένων από κινητές συσκευές, είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς το λογισμικό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων της τότε κυβέρνησης PiS.

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης τον περασμένο μήνα, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο, υπό τον οποίο υπηρετούσε ο Βος, επιβεβαίωσε ότι είχε ενεργό ρόλο στην αγορά του Pegasus, δηλώνοντας μάλιστα: «Είμαι περήφανος που το έκανα και θα το ξανάκανα». Από την ανάληψη της εξουσίας τον Δεκέμβριο του 2023, η κυβέρνηση Τουσκ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης του PiS. Τις τελευταίες εβδομάδες, δύο πρώην υπουργοί του κόμματος, οι Μάριους Καμίνσκι και Ματσιέι Βόνσικ, κατηγορήθηκαν για παραβίαση απαγόρευσης άσκησης δημόσιου αξιώματος, ενώ άλλος πρώην υφυπουργός, ο Μαρτσίν Ρομανόφσκι, διέφυγε στην Ουγγαρία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψής του.

Παράλληλα, η υπόθεση Pegasus έχει λάβει νέες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις ότι η σύζυγος και η κόρη του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ φέρονται να ήταν μεταξύ των προσώπων που παρακολουθήθηκαν με το λογισμικό. Οι εισαγγελείς έχουν ήδη αναγνωρίσει την κόρη του πρωθυπουργού, Καταρζίνα Τουσκ-Τσουντνά, ως θύμα στην έρευνα, ενώ ο ίδιος ο Τουσκ κατηγόρησε τον ηγέτη του PiS, Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, ότι «κατασκόπευε την οικογένειά του στο όνομα των παραδοσιακών αξιών». Ο Κατσίνσκι απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους «ανοησίες», ενώ στελέχη του PiS υποστήριξαν ότι οι επικοινωνίες της οικογένειας Τουσκ καταγράφηκαν τυχαία, στο πλαίσιο έρευνας εις βάρος του δικηγόρου Ρομάν Γκέρτιχ, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Τουσκ και μέλη της οικογένειάς του.

Η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν συνολικά περίπου 600 περιπτώσεις παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Pegasus κατά τη διακυβέρνηση του PiS.