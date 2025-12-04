Αφορμή αποτέλεσε η ένορκη κατάθεση του κ. Τρίμπαλη, όπου ανέφερε πως πριν καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ.

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά), καταθέτοντας κοινό αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί σε ακρόαση ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αφορμή αποτέλεσε η ένορκη κατάθεση του κ. Τρίμπαλη, στις 21 Νοεμβρίου 2025, στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, όπου ανέφερε πως πριν καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ. Σύμφωνα με τους βουλευτές, η κατάθεση αυτή συνιστά παραδοχή πως ο μάρτυρας «κατέθεσε ψευδή στοιχεία στη Βουλή, παραπλανώντας την Εξεταστική Επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της».

Οι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές σημειώνουν ότι το γεγονός εγείρει «εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα» για τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και «προσβάλλει τον θεσμό της Βουλής και τον κοινοβουλευτισμό στα μάτια των πολιτών».

Ζητούν, έτσι, σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τα άρθρα 41Α–43Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά και να επιβεβαιωθεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα μέλη της Εξεταστικής.

Οι υπογράφοντες βουλευτές:

Μπιάγκης Δημήτριος

Καλαματιανός Διονύσιος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Δουδωνής Αριστείδη Παναγιώτης

Λιακούλη Ευαγγελία

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τζανακόπουλος Δημήτριος