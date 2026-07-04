Αναλυτικά όσα δηλώνει σε συνέντευξή του.

Προσφυγή στα δικαστήρια για την παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό Pegasus την περίοδο που ως ευρωβουλευτής συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή Pega για τις υποκλοπές, προανήγγειλε ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και στην Τζούλυ Τσίγκα.

«Είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας και για τη σχέση των εταιριών NSO (Pegasus) και Intellexa (Predator) με συνδετικό κρίκο τον Ταλ Ντίλιαν.

Ακολουθούν τα πιο ενδιαφέροντα αποσπάσματα:

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι με χάκαρε το Pegasus την περίοδο που ως ευρωβουλευτής μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Pega η οποία πήρε το όνομά της από το Pegasus, διερευνούσαμε την δράση τέτοιων λογισμικών. Είναι θράσος».

Προσφυγή στα δικαστήρια

«Το λογισμικό αυτό το στέλνουν με mail ή sms στον Η/Υ ή στο κινητό και από εκεί καταγράφει τα πάντα. Είχα τεστάρει τις συσκευές μου λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση παρακολούθησης του Ν. Ανδρουλάκη, μάλιστα τον παρότρυνα να τα ελέγξει και εκείνος και το έκανε. Την πάτησα, όμως, γιατί αν είχα κάνει εκείνη την περίοδο τον έλεγχο στο κινητό μου η NSO, η εταιρεία που παράγει το λογισμικό θα είχε έρθει σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι σήμερα. Αλλά το ανακάλυψα δύο χρόνια αργότερα.

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Η NSO είχε παρακολουθήσει το κινητό του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Κασόγκι ενώ είχε εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις με αποτέλεσμα να έχει πολύ κακή φήμη. Τώρα κάνει rebranding. Δεν θα αφήσω έτσι την NSO γιατί είναι επικίνδυνο να παρακολουθείται οποιοσδήποτε πολίτης. Αισθάνεσαι ότι όλα τα προσωπικά σου δεδομένα τα έχουν πάρει χαφιέδες. Θα πάω την εταιρεία στα δικαστήρια, θα κάνω αγωγή και μήνυση».

Οι… εκλεκτικές συγγένειες Pegasus και Intellexa

Υπάρχει σχέση της NSO που δημιούργησε το κακόβουλο λογισμικό Pegasus με την Intellexa του καταδικασμένου στην Ελλάδα Ταλ Ντίλιαν που δημιούργησε το Predator. Ο Ντίλιαν ήταν πρόεδρος της NSO και στην συνέχεια έφτιαξε την Intellexa. Δεν αποκλείεται λοιπόν, η παρακολούθησή μου να έγινε ως χάρη σε κάποιον.

Το τεστ έγινε τον Μάιο όχι μόνο στο δικό μου κινητό αλλά και σε άλλα μέλη της Pega. Αν οι συσκευές των υπολοίπων αποδειχθούν καθαρές τότε πρέπει κάποιος δει γιατί παρακολούθησαν μόνο εμένα, δηλαδή το μέλος της επιτροπής από την Ελλάδα. Μάλιστα οι δύο επιθέσεις έγιναν την ώρα που ετοιμάζαμε το πόρισμα για την Ελλάδα και στις δύο περιπτώσεις εκείνη την περίοδο είχα επικοινωνία με τον Θανάση Κουκάκη, που είχε ήδη γίνει γνωστό ότι είχε πέσει θύμα παρακολούθησης από το Predator. Σε εκείνες τις δύο φάσεις έγινε η επιμόλυνση.

«Ελληνικός δάκτυλος»

Είναι προφανές ότι υπήρξε ελληνικός δάκτυλος, αλλά ως δημοσιογράφος θα πρέπει να ψάξω για τις αποδείξεις. Η παρακολούθηση είναι σαφές ότι έγινε για την υπόθεση των

υποκλοπών. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποιος ήθελε να μάθει τι ετοιμάζουμε για την Ελλάδα. Ποιος; Θα το ψάξω, δεν θα το αφήσω έτσι.

Η προπαγάνδα του τύπου «δεν με ενδιαφέρει, ας με παρακολουθούν» όπως λέει ο Αδ. Γεωργιάδης δεν ισχύει. Εδώ υπάρχουν δικαστές που ερευνούσαν μια υπόθεση, τους χάκαραν, τους εκβίασαν και έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο.

Υπάρχουν αντιδράσεις στο ευρωκοινοβούλιο. Την Δευτέρα στην ολομέλεια θα ζητηθεί να γίνει συζήτηση και να ανακινηθεί το θέμα. Υπάρχουν κι εδώ στην Ελλάδα αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.