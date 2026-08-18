Έρχεται έντονη και παρατεταμένη ζέστη, πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Η ζέστη ετοιμάζεται να… ανεβάσει στροφές, προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου, αλλά πριν από αυτό θα έχουμε ένα μικρό μετεωρολογικό «παράδοξο» αύριο, Τετάρτη, στο Αιγαίο.

Από την Πέμπτη (20/8) αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Το επόμενο δεκαήμερο θα κάνει πολλή ζέστη. Μάλιστα, το χρονικό διάστημα 24-27 Αυγούστου δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να φτάσει τους 40-41 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου. «Θα μας κουράσει η ζέστη. Μας περιμένει παρατεταμένη και έντονη ζέστη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σάκης Αρναούτογλου: Το μετεωρολογικό «παράδοξο» στο Αιγαίο

Προτού αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει το μικρό μετεωρολογικό «παράδοξο» που κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστεί τοπικά στο Αιγαίο αύριο, Τετάρτη.

«Από τη μία, ο άνεμος πέφτει αισθητά. Από την άλλη, αυτή ακριβώς η εξασθένηση του ανέμου, μαζί με τις κατάλληλες συνθήκες κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, μπορεί να βοηθήσει στον σχηματισμό θαλάσσιας ομίχλης, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων», εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνοντας ότι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου μπορεί η θερμοκρασία να περιοριστεί αρκετά, τοπικά.

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Πού αναμένονται βροχές την Τετάρτη

Σε ό,τι αφορά στον καιρό αύριο, Τετάρτη, αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια και μεμονωμένα φαινόμενα. Ειδικότερα, το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες στην κεντρική Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Δράμας, της Ξάνθης και της Ροδόπης, όπου τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Αντίθετα, τις επόμενες ημέρες δεν αναμένονται φαινόμενα, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. «Μπαίνουμε σε φάση παρατεταμένης απουσίας βροχοπτώσεων έως τα τέλη του μήνα», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όσο για τους ανέμους, θα παραμείνουν εξασθενημένοι τις επόμενες ημέρες, τόσο στο Ιόνιο όσο και το Αιγαίο και δεν θα ξεπεράσουν τα 4-5 μποφόρ και πολύ τοπικά τα 6 μποφόρ.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=nTNQ_J0NVgY}