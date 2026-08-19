Ο Κώστας Ζαχαριάδης στηλιτεύει τις επιθέσεις που δέχονται γυναίκες αθλήτριες για την εμφάνισή τους, καταγγέλλοντας τον μισογυνισμό και την τοξικότητα που, όπως σημειώνει, μεταφέρονται από τα social media στον χώρο του αθλητισμού.

Στις επιθέσεις που δέχονται γυναίκες αθλήτριες για την εμφάνισή τους αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, καταγγέλλοντας φαινόμενα τοξικότητας και μισογυνισμού στον χώρο του αθλητισμού.

Με αφορμή τα σχόλια που έγιναν αρχικά για το χρώμα του δέρματος της Λίσα Ιτόγια και στη συνέχεια για το μακιγιάζ της Αναστασίας Ντραγκομίροβα, ο κ. Ζαχαριάδης σχολιάζει πως «χθες δεν τους άρεσε το χρώμα δέρματος της Λίσα Ιτόγια, σήμερα δεν τους αρέσει το μακιγιάζ της Αναστασίας Ντραγκομίροβα».

«Κοινωνική σήψη»

Ο ίδιος χαρακτηρίζει απογοητευτικό το γεγονός ότι κάποιοι αισθάνονται πως έχουν το δικαίωμα να κρίνουν την εμφάνιση μιας νέας γυναίκας, αντί να εστιάζουν στις αθλητικές της επιδόσεις.

Όπως σημειώνει, «η τοξικότητα και ο μισογυνισμός δεν έχουν τέλος ούτε στον χώρο του αθλητισμού», κάνοντας λόγο για «ένδειξη κοινωνικής σήψης» και καταγγέλλοντας την ευκολία με την οποία το διαδίκτυο γεμίζει με «μίσος και ένταση».

«Βλέπουμε την αθλήτρια, την προσπάθεια, το ταλέντο»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογραμμίζει ότι η προσοχή θα έπρεπε να στρέφεται στην αθλητική πορεία των γυναικών και όχι στην εμφάνισή τους.

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«Εμείς βλέπουμε την αθλήτρια, την προσπάθεια, το ταλέντο, τις διακρίσεις και έναν νέο άνθρωπο που έχει το θάρρος να είναι ο εαυτός του και να ζει όπως θέλει να ζει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει πως το πρόβλημα δεν βρίσκεται ούτε στο χρώμα του δέρματος της Ιτόγια ούτε στο μακιγιάζ της Ντραγκομίροβα, αλλά στη στάση όσων επιλέγουν να σχολιάζουν με εμπάθεια την εμφάνιση των αθλητριών.

«Το πρόβλημα δεν είναι ούτε το χρώμα της Ιτόγια, ούτε το μακιγιάζ της Ντραγκομίροβα, είναι η μιζέρια στο μυαλό εκείνων που το σχολιάζουν με εμπάθεια», καταλήγει.

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}