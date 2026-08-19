Η πιθανότητα επέκτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή την Αθήνα.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της βάσης της Σούδας. Η απόφαση ελήφθη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΑ.

Στο επίκεντρο η Σούδα

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές σε ευρωπαϊκό έδαφος, με την Κύπρο και τη Βουλγαρία να περιλαμβάνονται στα πιθανά σημεία ενδιαφέροντος.

Η βάση της Σούδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της στρατηγικής της θέσης και της χρήσης της από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ άλλων από τον 6ο Στόλο των ΗΠΑ.

Στο τραπέζι και η Θράκη

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα και για το ενδεχόμενο η Βουλγαρία να ζητήσει συνδρομή, καθώς η χώρα περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Financial Times, στις ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές.

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Σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από τη Σόφια, εξετάζεται η εκ νέου μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot προς τη Θράκη, με τη σχετική απόφαση να πρέπει να ληφθεί από το ΚΥΣΕΑ.