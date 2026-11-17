Η συγκινητική αναφορά του ηθοποιού στους γονείς του έναν χρόνο μετά από την απώλειά τους.

Μία συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους γονείς του και στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει από την απώλειά τους, ακόμη και σήμερα, έναν χρόνο αφού έχουν φύγει από τη ζωή.

Ο ηθοποιός, τον περασμένο Σεπτέμβριο έχασε τη μητέρα του, ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους έφυγε από τη ζωή και ο πατέρα του.

«Τη μητέρα μου την έχασα Σεπτέμβρη, τον πατέρα μου, Δεκέμβρη. Ήταν δύσκολα πολύ. Και ακόμη είναι, αν με ρωτάς υπάρχουν στιγμές που είναι πραγματικά δύσκολες, πολύ. Είχα δύο υπέροχους ανθρώπους, γονείς, δεν θα σταματήσω να τους σκέφτομαι, να τους αγαπάω, να τους ευγνωμονώ για αυτά που έκαναν για εμένα. Και από την άλλη, από αυτή την αγάπη που είναι κάπως, πιο συμπαντική… Εγώ, αντλώ δύναμη για να ξανά λειτουργώ. Με τσάκισε λίγο», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η συγκινητική αναφορά στους γονείς του

Με αφορμή τη συζήτηση, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε η απώλεια των γονιών του:

«Η προηγούμενη χρονιά μου ‘δωσε και κατάλαβα. Και μου έδωσα και κατάλαβα, με διάφορους τρόπους. Με έφτασε πιο κοντά στο καταλάβω λάθη. Λάθη δικά μου, της συμπεριφοράς μου, λάθη ανθρώπινα, λάθη σκέψης… Και τη ματαιότητα των περισσότερων πραγμάτων, που η ρουτίνα μας τρέχει, και καμιά φορά τα ξεχνάμε. Δεν είναι όλα τόσο σημαντικά τελικά. Πολλές φορές μου τυχαίνει να περπατάω μέσα στην Αθήνα και να θυμάμαι στιγμές, σε δρόμους ή σε στενά που να ήταν είτε με τον έναν είτε με τον άλλον… και ταξιδεύω πάλι στις κουβέντες μας. Με βαθιά αγάπη, καμία θλίψη. Η στενοχώρια έρχεται συνήθως τη νύχτα… Η νύχτα είναι λίγο πιο δύσκολη».

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