Η 47η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου γίνεται κάθε Τετάρτη ζωντά στο κανάλι της Allwyn στο Youtube.

Το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn κληρώνει απόψε το ποσό των 2.150.000 ευρώ, μετά από συνεχόμενα τζακπότ.

Στην προηγούμενη 46η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείουτης Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο αριθμός 26947, σειρά η 4η και στοιχείο το Γ . Μεγάλος τυχερός δεν βρέθηκε και έτσι στη σημερινή κλήρωση υπάρχει 6ο συνεχόμενο τζάκποτ.

Στε ό,τι αφορά στα κέρδη της προηγούμενη κλήρωσης οι λαχνοί με τον αριθμό 26947σε όλες τις σειρές εκτός της 3ης, 4ης και 5ης και στοιχεία Α - Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 66844 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ. Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι: 2760, 18887, 21671, 37639, 42817, 49704, 53921, 57070 και 73991.

Πώς διανέμονται τα κέρδη του Λαϊκού Λαχείου

Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν 800.000 λαχνοί, ανεξαρτήτως του αριθμού των λαχνών που έχουν αγοραστεί. ​Από το σύνολο όλων των κληρώσεων που πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό έτος, το παιχνίδι επιστρέφει στους παίκτες τουλάχιστον 60% επί των συνολικών εσόδων που προέκυψαν.​ Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν από τα σταθερά κέρδη, τον τρίδυμο λαχνό και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Ο 1ος λαχνός (μεγάλος λαχνός) προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει κατά την εκπλήρωση της κλήρωσης. ​ Ο σχηματισμός των επόμενων 119 λαχνών γίνεται αυτόματα με βάση τον 1ο λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.

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Ο σχηματισμός των επόμενων 20 λαχνών γίνεται αυτόματα από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου, με βάση τον πρώτο παραγόμενο λαχνό από τους παραπάνω 119. ​Οι τελευταίοι 40.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από εκείνους που έχουν τον ίδιο λήγοντα (μονό ή ζυγό) με τον 1ο λαχνό. ​ Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.​

Τι ισχύει με τον τρίδυμο λαχνό

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) που συνδέονται μεταξύ τους.​ Ο Α' λαχνός προκύπτει από μια κλήρωση πενταψήφιου αριθμού και μιας σειράς.​ Οι άλλοι δύο λαχνοί καθορίζονται ως εξής:​

- Ο Β' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε συν 1.​

- Ο Γ' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε μείον 1.​

Αν η κλήρωση βγάλει την τελευταία σειρά, τότε ο Β' λαχνός θα είναι η πρώτη σειρά. ​ Αν η κλήρωση βγάλει την πρώτη σειρά, τότε ο Γ' λαχνός θα είναι η τελευταία σειρά.​

Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης. Τα κέρδη υπολογίζονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω σε εκατοντάδες (δηλαδή με διαιρέτη το 100).​

Ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α' λαχνού τριδύμου και κερδίζει το 80% του ποσού που αναλογεί στον Α' λαχνό.​ Εάν δεν υπάρχει τζάκποτ τότε ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης. ​

Μετά την κύρια κλήρωση του λαχείου, κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός που καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του μεγάλου λαχνού. Αν αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς οι δύο τελευταίοι αριθμοί του 1ου λαχνού (δηλαδή η δεκάδα και η μονάδα ταιριάζουν), τότε τα κέρδη του μεγάλου λαχνού αυξάνονται κατά 1.000.000€.