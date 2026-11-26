Η εκπρόσωπος του Πουέρτο Ρίκο είναι ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός και μητέρα ενός κοριτσιού.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Υφήλιος έγραψε η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο, η οποία κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο στέμμα, εκπροσωπώντας το Πουέρτο Ρίκο, τη χώρα που φιλοξένησε τη φετινή διοργάνωση.

Ο μεγάλος τελικός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, στο Σαν Χουάν, με τη νεαρή γυναίκα να ξεχωρίζει ανάμεσα σε 117 διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο.

Η Μπαρέτο είναι ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, ενώ, σύμφωνα με το El Nuevo, έχει αποκτήσει μία κόρη, την Πενέλοπε. Η νίκη της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς γίνεται η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που κατακτά τον τίτλο της Μις Υφήλιος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε το προφίλ των φετινών διαγωνιζόμενων, καθώς ανάμεσα στις 117 υποψήφιες βρίσκονταν 22 γυναίκες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.

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Το εντυπωσιακό στέμμα με τα 3.150 διαμάντια

Τη νέα βασίλισσα της ομορφιάς έστεψε η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Φάτιμα Μπος, παραδίδοντάς της ένα εντυπωσιακό κόσμημα, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον σχεδιαστή George Wittels και τον οίκο Maison d'Or.

Το νέο στέμμα, που φέρει την ονομασία «Η Λάμψη μιας Αιώνιας Κληρονομιάς», αποτελείται από 3.150 διαμάντια, τοποθετημένα σε λευκόχρυσο 18 καρατίων.

Στην τελική πεντάδα, εκτός από την εκπρόσωπο του Πουέρτο Ρίκο, βρέθηκαν οι διαγωνιζόμενες από τις Φιλιππίνες, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βενεζουέλα και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

{https://x.com/upuknews1/status/2125441205106524429}

{https://x.com/nozipho_mashaba/status/2125443324425171032}

Η απάντηση για την τεχνητή νοημοσύνη που δίχασε

Κατά τη διάρκεια του τελικού, οι υποψήφιες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ευθύνες που συνεπάγεται ο τίτλος της Μις Υφήλιος.

Η Τζένιφερ Μπαρέτο κλήθηκε να τοποθετηθεί για την τεχνητή νοημοσύνη, με την απάντησή της να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, ποια είναι η σημαντικότερη ανθρώπινη αξία που δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε;» τη ρώτησε ένα από τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να τη χρησιμοποιούμε με προσοχή», απάντησε η Μπαρέτο.