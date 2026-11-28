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Ο Νοέμβριος φεύγει και έρχεται ο Δεκέμβριος, ο τελευταίος μήνας του έτους και αυτός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πριν αρχίσουν, όμως, οι εορτασμοί, η μπάλα γιορτάζει με σούπερ παιχνίδια στην ελληνική Super League.

Στην τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου κυριαρχούν δύο μονομαχίες Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με φόντο τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των play-offs που θα κρίνουν τα πάντα στην μάχη του τίτλου και των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:00), ο πέμπτος Άρης φιλοδοξεί να μπει στην πρώτη τετράδα υποδεχόμενος τον δεύτερο, πληγωμένο ο Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να ξεπεράσει τις απουσίες του και την ήττα από την Μίλαν στο Europa League.

Από ευρώ – ήττα κόντρα σε ιταλική ομάδα, την Κόμο εν προκειμένω και στο Champions League, προέρχεται η τρίτη ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί στην ΑγιάΣοφιά τον τέταρτο ΠΑΟΚ 29/11, 21:00), σε ένα ντέρμπι «επιβίωσης», προκειμένου να μην αυξηθεί η διαφορά σε σχέση με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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