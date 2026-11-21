Οι οργανωτές παρουσίασαν ως κύρια αιτήματα τις επιδοτήσεις για σχολικά γεύματα τη δωρεάν εκπαίδευση αλλά και το ελάχιστο εισόδημα.

Πάνω από 40.000 άνθρωποι στην Ελβετία βγήκαν στον δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για το κόστος ζωής την ακρίβεια και τις πολιτικές λιτότητας με απώτερο σκοπό τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Ειδικότερα, σε κεντρικές πόλεις της Ελβετίας πλήθος κόσμου ζήτησε το αυτονόητο απαιτώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά και την προώθηση οικονομικών πόρων προς την υποστήριξη του πληθυσμού και των κοινωνικών αναγκών. Νέοι και φοιτητές συμμετείχαν την Παρασκευή (21/11) σε διαδηλώσεις σε διάφορες ελβετικές πόλεις, μετά από κάλεσμα της νεολαίας του Ελβετικού Σοσιαλιστικού Κόμματος με 13 αιτήματα που αφορούν την παιδεία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ανάμεσα σε αυτά, αιτήματα για επιδοτήσεις σχολικών γευμάτων, περισσότερες διακοπές για την εκπαιδευτική κοινότητα, δωρεάν συνεχιζόμενη εκπαίδευση για όλους αλλά και το πάγιο αίτημα ελάχιστου εισοδήματος για τους νέους. Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, οι διοργανωτές διαμαρτυρήθηκαν για το αυξανόμενο κόστος των ημερήσιων εξόδων, τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τον επανεξοπλισμό στην Ευρώπη.

Μάλιστα, στην Ζυρίχη σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με κροτίδες, δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες. Συνολικά 29 διαδηλωτές κρατήθηκαν προσωρινά και μεταφέρθηκαν στα τοπικά τμήματα για ανάκριση. Στη Βασιλεία, οι νέοι διαδήλωσαν με το σύνθημα «θα πολεμήσουμε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους».

{https://x.com/NewsFokus/status/2124146676763893982}

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Η διαμαρτυρία μιλούσε για τις πολιτικές λιτότητας και τη στρατιωτικοποίηση στην Ευρώπη. Υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, όμως δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις.

Τέλος, στη Βέρνη, πρωτεύουσα της Ελβετίας, πάνω από 7.000 νέοι περιόδευσαν στην πόλη με μια ορχηστρική παράσταση και μια συναυλία ενάντια στις περικοπές και τον επανεξοπλισμό.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν νέο κάλεσμα για τις 4 Δεκεμβρίου, με το σύνθημα «Πράξη Δεύτερη».