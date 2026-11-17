Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Οκτώβριο του 2026, με τις νέες ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 30,4%, ενώ θετικό παραμένει το πρόσημο και στο δεκάμηνο.

Η ελληνική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων παρουσίασε ιδιαίτερα δυναμική εικόνα τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία που καταγράφεται από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), τα οποία βασίζονται στα πρωτογενή δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 14.031 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 10.763 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η αύξηση έφτασε το 30,4%, προσθέτοντας 3.268 αυτοκίνητα στο μηνιαίο αποτέλεσμα της αγοράς.

Εξίσου θετική είναι η συνολική εικόνα για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, καθώς οι ταξινομήσεις ανήλθαν σε 129.203 μονάδες, από 122.995 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 5%.

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Εντυπωσιακή άνοδος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των ταξινομήσεων στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση. Τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 2.056 ηλεκτρικά μοντέλα, έναντι μόλις 799 τον ίδιο μήνα του 2025, με την άνοδο να διαμορφώνεται στο 157,3%.

Στο πρώτο δεκάμηνο του έτους, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 10.242, καταγράφοντας αύξηση 47,3%. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά κινήθηκαν πτωτικά, με 1.268 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, μειωμένες κατά 3,3%, και 8.925 στο δεκάμηνο, με πτώση 3,6%.

Τα υβριδικά διατηρούν την πρωτιά

Παρά τη δυναμική των ηλεκτρικών, τα υβριδικά εξακολουθούν να αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή των Ελλήνων αγοραστών. Τα SUV παραμένουν επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή, συγκεντρώνοντας το 73,2% των ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών τον Οκτώβριο.

Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά που κινείται ανοδικά, με τις νέες τεχνολογίες κίνησης να κερδίζουν σταδιακά έδαφος και να αλλάζουν τη σύνθεση των αγοραστικών επιλογών.