Από την ανεξαρτησία της Σερβίας, το 2006, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν καταγράψει 14 αεροπορικά δυστυχήματα, με απολογισμό 17 νεκρούς.

Πιλότος της σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας έχασε τη ζωή του σήμερα, Τρίτη, όταν το μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 στο οποίο επέβαινε συνετρίβη σε αγροτική περιοχή βορειοδυτικά του Βελιγραδίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σερβίας.

Το αεροσκάφος ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία, με έδρα την αεροπορική βάση Μπατάινιτσα, και συνετρίβη κοντά στην πόλη Στάρα Παζόβα, περίπου 31 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της σερβικής πρωτεύουσας.

Νεκρός είναι ο 53χρονος επισμηναγός Γκόραν Μπουλάγιτς. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Από την ανεξαρτησία της Σερβίας, το 2006, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν καταγράψει 14 αεροπορικά δυστυχήματα, με απολογισμό 17 νεκρούς. Στα περιστατικά ενεπλάκησαν 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η σερβική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 14 μαχητικά MiG-29, τα οποία κατασκευάστηκαν την περίοδο 1987-1991.

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Η χώρα σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον στόλο των MiG-29 με 12 γαλλικά μαχητικά Dassault Rafale F4, τα οποία αγόρασε το 2024 έναντι 2,7 δισ. ευρώ. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028.

Με πληροφορίες από Reuters