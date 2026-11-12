Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρουστην Τουρκία.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης όταν συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου S-70 στην περιοχή της Μαλάτια της Τουρκίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:45 (τοπική ώρα).

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ακόμα παραμένουν άγνωστα τα αίτια της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρου και πρόσθεσε ότι στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά, και ομάδες διάσωσης.

«Ως αποτέλεσμα της συντριβής του ελικοπτέρου μας τύπου S-70 στη Μαλάτια για λόγο που παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος, τέσσερις από τους ηρωικούς μας στρατιωτικούς που επέβαιναν στο ελικόπτερο έγιναν μάρτυρες. Προσευχόμαστε στον Θεό για έλεος και εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στις θρηνούσες οικογένειες τους τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και ολόκληρο το ευγενές μας έθνος».

{https://x.com/ScopeReport_/status/2120920393603231898}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media αμέσως μετά το δυστύχημα, απεικόνιζαν τη στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου και των ισχυρών δυνάμεων που έσπευσαν στην περιοχή. Αμέσως μετά τη συντριβή στο σημείο ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά που σβήστηκε άμεσα.

{https://x.com/KosoNwa1/status/2120926588912967909}

{https://x.com/tcsavunma/status/2120921462613979479}

{https://x.com/Breaking2003/status/2120928599482187844}