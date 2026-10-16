Η Κέιτι Ζακάρια ανέβηκε την Τρίτη στο πόντιουμ του Λευκού Οίκου και λίγες ώρες μετά απολύθηκε.

Η νέα - πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια έμεινε στη θέση που τόσο ήθελε, μόλις 72 ώρες από την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο briefing room.

Ανέβηκε στο πόντιουμ, ανακοίνωσε την απόλυση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, και απήλθε μετά το ψέμα της ότι ήταν δικηγόρος,χωρίς ωστόσο να έχει περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Ωστόσο το παρελθόν της είναι πλούσιο σε θεωρίες συνωμοσίας. Δεινή υποστηρίκτρια των Qanon, της οπλοκατοχής, του αντιεμβολιαστικού κινήματος αλλά και της απαγόρευσης της έκτρωσης μεταξύ άλλων, η μητέρα 4 παιδιών εξέφραζε την άποψή της αλόγιστα και κυρίως αυθαίρετα στα social media.

Έκανε επανειλημμένα αβάσιμες κατηγορίες για παιδοφιλία εναντίον εξέχοντων Δημοκρατικών και κοινοποιούσε περιεχόμενο με συνωμοσίες, ανάμεσά τους και ισχυρισμούς υπέρ της θεωρίας του «Pizzagate», ότι οι ελίτ του Χόλιγουντ ήταν παιδόφιλοι και κανίβαλοι κλπ.

{https://x.com/FoxNews/status/2111146227454947837}

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Οι αναρτήσεις της, πολλές από το 2022, αποκαλύπτουν ένα ιστορικό εμπρηστικής ρητορικής. Μεγάλος όγκος των αναρτήσεων της έχουν πλέον διαγραφεί. Στήριζε απόλυτα σκληροπυρηνικές πολιτικές αλλά ασκούσε και δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, την οποία και εκπροσώπησε τελικά. Έστω και για 72 ώρες.

Οι επιθέσεις της Ζακάρια

Η Ζακαρία επέκρινε επίσης δημόσια την πορεία της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ, προειδοποιώντας τους Ρεπουμπλικάνους για ένα πιθανό «λουτρό αίματος» στα μέσα της θητείας. Και αυτή η ανάρτησή της έχει διαγραφεί.

Κοινοποίησε μια ανάρτηση που κατηγορούσε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συγκαλύπτει άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν. Και αυτή η ανάρτηση έχει διαγραφεί.

{https://x.com/atrupar/status/2111145100944290024}

Προώθησε επίσης στο Truth Social μια αναδημοσίευση που ισχυριζόταν ότι η κωμικός Τζόαν Ρίβερς πέθανε μυστηριωδώς αφού είπε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ήταν ομοφυλόφιλος και ότι η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα είχε πέος.

Όταν τη ρώτησαν για την δραστηριότητά της αυτή στα social media η Ζακαρία δήλωσε στο CNN: «Είμαι ευγνώμων που θα υπηρετώ τον πρόεδρο Τραμπ ως Εκπρόσωπος Τύπου και θα ενισχύσω επιμελώς και αποτελεσματικά την επιτυχημένη ατζέντα του». Η ιστορία απέδειξε ότι δεν μπόρεσε κάνει τίποτα από τα δύο.

Από τον Λευκό Οίκο την ίδια ώρα την χαρακτήριζαν ως υπέροχη προσθήκη στην ομάδα. «Είναι μοναδικά καταρτισμένη και έξυπνη ώστε να συμβάλλει στην ενημέρωση του αμερικανικού λαού για όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του και θα κάνει απίστευτη δουλειά ως Εκπρόσωπος Τύπου» είχε πει ο Στίβεν Τσουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου στο CNN.

{https://x.com/HQNewsNow/status/2110008834722783510}

Κανείς τους φυσικά, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Ζακάρια απάντησαν ποτέ για τις επίμαχες αναρτήσεις της.

Το Popular Information, μία αριστερή πλατφόρμα, ήταν η πρώτη που ανέφερε αρκετές από τις αναρτήσεις της στο TruthSocial. Η ίδια η Ζακάρια εργαζόταν ως σύμβουλος επικοινωνίας στην πλατφόρμα του Τραμπ, πριν τη σύντομη καριέρα της στον Λευκό Οίκο.

Οι επίμαχες αναρτήσεις της

Σε αναρτήσεις στο Truth Social το 2022, η Ζακάρια κατηγόρησε επανειλημμένα εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες και την ελίτ του Χόλιγουντ για παιδοφιλία, επικαλούμενη κατά καιρούς θεωρίες συνωμοσίας για ισχυρούς ανθρώπους που κακοποιούσαν σεξουαλικά παιδιά.

Η θεωρία του Pizzagate ήταν μία ψευδής θεωρία, που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2016, όταν χάκερ που συνδέονται με τη Ρωσία δημοσίευσαν email που ανήκαν στον Podesta, τότε πρόεδρο της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον. Οι θεωρίες συνωμοσίας ανέφεραν ψευδώς ότι τα email περιείχαν κωδικοποιημένες αναφορές σε εμπορία παιδιών και ότι η Κλίντον και άλλοι εξέχοντες Δημοκρατικοί λειτουργούσαν ένα κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το υπόγειο της πιτσαρίας Comet Ping Pong στην Ουάσινγκτον.

{https://x.com/KatieZacharia/status/2100720481041326239}

Το εστιατόριο δεν είχε καν υπόγειο και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί είχαν συνέπειες στον πραγματικό κόσμο όταν τον Δεκέμβριο του 2016, ένας άνδρας από τη Βόρεια Καρολίνα οπλισμένος με μπήκε στο εστιατόριο και πυροβόλησε ενώ προσπαθούσε να ερευνήσει το υποτιθέμενο κύκλωμα εμπορίας παιδιών.

Μέρες μετά την πρώτη της ανάρτηση για τον Podesta, η Ζακάρια έκανε tag τον παρουσιαστή του Fox News, Sean Hannity, και τον Τραμπ σε μια άλλη ανάρτηση, ρωτώντας γιατί το Fox News δεν έκανε ένα «άρθρο» για το «τι είναι ο παιδόφιλος Podesta».

{https://x.com/atrupar/status/2111106934044594271}

Σε μια άλλη ανάρτηση, είχε γράψει: «Οι ριζοσπαστικοί αριστεροί ελιτιστές του Χόλιγουντ είναι άρρωστοι παιδοκανίβαλοι. Αλλάξτε μου γνώμη». Τότε αναφερόταν σε άρθρο του Variety τον Σεπτέμβριο του 2022 για τον ηθοποιό Timothée Chalamet, που καταχειροκροτήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για τον ρόλο του στο «Bones and All», μια ταινία για δύο νεαρούς κανιβάλους που αγαπιούνται.

Λίγες εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, το 2022, η Ζακάρια δημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση που φαινομενικά υποστήριζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αναδημοσιεύοντας μια ανάρτηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος πολεμούσε ένα μυστικό δίκτυο ισχυρών ελίτ.

Η Ζακαρία αναδημοσίευσε επίσης έναν αβάσιμο ισχυρισμό από τον Άλι Αλεξάντερ, έναν ακροδεξιό ακτιβιστή που βοήθησε στην οργάνωση του κινήματος «Σταματήστε την Κλοπή» που προωθούσε ψευδείς ισχυρισμούς για εκτεταμένη εκλογική απάτη μετά την ήττα του Τραμπ το 2020.

{https://x.com/Katelyn_Caralle/status/2111085258359841206}

«Οι Δημοκρατικοί θέλουν να βιάσουν τα παιδιά σας. Αυτή είναι η σατανική τους πλατφόρμα», έγραψε ο Αλεξάντερ σε μια ανάρτηση τον Απρίλιο του 2022 που κοινοποίησε η Ζακαρία.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αναδημοσίευσε ανάρτηση του Σεπτεμβρίου του 2022 από έναν λογαριασμό Truth Social με τίτλο «Oinker» που συνέκρινε τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους αντιφασίστες διαδηλωτές με τους Ναζί, χρησιμοποιώντας τα hashtags «#Antifa», «#PedoHitler» και «#WrongSideOfHistory».

Συνέχισε με αναδημοσιεύσεις αβάσιμων θεωριών για την Μισέλ Ομπαμα και τον θάνατο της Τζόαν Ρίβερς. «Θυμάστε εκείνη τη φορά που η Τζόαν Ρίβερς είπε ότι ο Ομπάμα ήταν ομοφυλόφιλος και η Μισέλ είχε πέος και μετά ξαφνικά πέθανε;» ανέφερε.

Σε άλλη ανάρτησή της, η οποία επίσης διαγράφηκε έκτοτε, ο Ζακαρία εξέφρασε την απογοήτευσή της για την πορεία της δεύτερης θητείας Τραμο και προειδοποίησε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καταστροφικές ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αν δεν άλλαζε πορεία. Σε μια ανάρτηση του Δεκεμβρίου 2025, απάντησε στον ακροδεξιό σχολιαστή Μάικ Τσέρνοβιτς, ο οποίος είχε επικρίνει προσωπικότητες της κυβέρνησης επειδή επικεντρώνονταν σε εμφανίσεις στα ΜΜΕ αντί να τηρούν τις υποσχέσεις τους.

{https://x.com/HQNewsNow/status/2110918689079939294}

«Είχαμε την ευκαιρία να σώσουμε τη χώρα μας», έγραψε ο εκείνος σε ανάρτησή του θρηνώντας το γεγονός ότι εξέχουσες προσωπικότητες επιδίωκαν αντ' αυτού «συνεντεύξεις ματαιοδοξίας, podcast και meme coins». «Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 θα είναι ένα λουτρό αίματος αν δεν αλλάξουμε πορεία τώρα», απάντησε η Ζακάρια.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Η Ζακάρια είχε ενισχύσει επίσης καταγγελία ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ κάλυπτε άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Στις 8 Ιουλίου 2025, έκανε retweet μια ανάρτηση του δεξιού σχολιαστή Rogan O'Handley, γνωστού στο διαδίκτυο ως DC Draino, που αμφισβητούσε το κατά πόσον το υπουργείο Δικαιοσύνης μπορούσε να είναι αξιόπιστο. «Αλλά αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα καλύψει τους παιδεραστές του Έπσταϊν, πώς μπορούμε να τους εμπιστευτούμε ότι θα κυνηγήσουν αυτούς τους τύπους;» είχε γράψει.

Τον Ιούνιο του 2025, ζήτησε επίσης την αναστολή του συνταγματικού δικαιώματος προσφυγής κατά της κράτησής του στο δικαστήριο. Η μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είχε διασώσει φήμες παραπληροφόρησης και για το εμβόλιο του κορωνοϊού. Είχε γράψει πως «8 στις 10 γυναίκες είχαν αποβάλει αφού εμβολιάστηκαν».

Η Ζακάρια είχε ασκήσει κριτική και στο κίνημα για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων κατηγορώντας «αριστερούς τρανς δράστες» ότι διέπραξαν «τουλάχιστον 12» περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία.

{https://x.com/IngrahamAngle/status/2103640090094231680}

Στο ίδιο πνεύμα είχε κατηγορήσει και τον Μπαράκ Ομπάμα ότι η «διακυβέρνησή του ήταν αρκετά εχθρική κατά των βιολογικών γυναικών».

Η ίδια άνηκε και σε μία ομάδα κατά των εκτρώσεων, την White Rose Resistance. Εκτός όλων των άλλων, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το χάπι άμβλωσης μιφεπριστόνη «περιέχει τις ίδιες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν στα στρατόπεδα εξόντωσης στη ναζιστική Γερμανία».

Με πληροφορίες του CNN