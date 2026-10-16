«Ειλικρινά αν ήμουν εσύ, θα το ξανασκεφτόμουν» είπε ο Τραμπ στην Ζακάρια το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με δηλώσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως μετά από μόλις 72 ώρες, έδειξε την «πόρτα» στη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια.

Το Bloomberg μετέδωσε πριν από λίγο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενθάρρυνε την Κέιτι Ζακάρια να «επανεξετάσει» τη θέση της ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, μετά από την «δύσκολη αρχή στη θητεία της».

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ είπε στην μόλις λίγων ωρών Εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακάρια να ξανασκεφτεί τον ρόλο της.

«Ειλικρινά αν ήμουν εσύ, θα το ξανασκεφτόμουν» είπε ο Τραμπ στην Ζακάρια το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με δηλώσεις του. Είπε ότι θα μιλήσουν μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο μετά από το ταξίδι του στη Τζόρτζια και ότι η απόφαση είναι δική της.

Ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο και είπε πως «Είπα στην Κέιτι ότι, κατά τη γνώμη μου, τα Μέσα την αντιμετώπισαν πολύ άδικα. Ας τα πούμε fake news. Είπα, "Κέιτι, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι." Θέλω να έχει μια καλή ζωή. Την κατακρεουργούν τα ΜΜΕ» δήλωσε ο Τραμπ.

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Ωστόσο ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει ότι η Ζακάρια ήταν κατάλληλη για να μιλά εξ’΄ονόματος της κυβέρνησης. «Ίσως δεν είναι για αυτήν (η δουλειά)» είπε ο Τραμπ.

Τα αμερικανικά Μέσα κρίνουν, ωστόσο, πως οι δηλώσεις Τραμπ σίγουρα δεν ήταν ψήφος εμπιστοσύνης του Αμερικανού προέδρου προς το πρόσωπό της, η οποία ανέλαβε καθήκοντα μόλις την περασμένη εβδομάδα.

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Το «κακό και αμήχανο[ ξεκίνημά της στη θέση την Τρίτη και η ερώτηση για το επαγγελματικό της υπόβαθρο οδήγησαν σε μία ενδελεχή έρευνα από τα Μέσα και όχι μόνο.

Τα ατοπήματα της Ζακάρια

Η Κέιτι Ζακάρια έκανε επίσημη εμφάνιση ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου μόλις την περασμένη Τρίτη. Διαδέχθηκε την Καρολίν Λέβιτ, η οποία είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Ωστόσο η Ζακάρια απείχε πολύ από αυτό. Το πρώτο ατόπημα ήταν κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης απόλυσης της Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Εκεί μέσα σε λίγα λεπτά μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η στιγμή ήταν αμήχανη αλλά αποδόθηκε στην απειρία της.

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Ωστόσο αυτό που εμφανώς της στοίχισε τη θέση της μέσα σε μόλις 72 ώρες ήταν η δήλωσή της ότι είχε πτυχίο δικηγόρου. Γρήγορα αποδείχθηκε ότι έλεγε ψέματα και την Πέμπτη αναγκάστηκε να παραδεθεί ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Η ίδια είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ασκούσε τη δικηγορία προτού εισέλθει στην πολιτική, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ την είχε περιγράψει ως δικηγόρο.

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«Δεν περάσατε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, σωστά;» ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Hannity» του Fox News το βράδυ της Πέμπτης.

«Σωστά», απάντησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.

Αρνητικά απάντησε η Κέιτι Ζακάρια όταν ο Χάνιτι τη ρώτησε εάν εξετάστηκε για δεύτερη φορά.

Η Ζακάρια πήρε πτυχίο Νομικής από το πανεπιστήμιο Pepperdine το 2011, σύμφωνα με το ίδιο το ίδρυμα. Σχεδόν όλοι οι δικηγόροι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις ΗΠΑ παίρνουν πρώτα πτυχίο Νομικής, ωστόσο δεν μπορούν να δικηγορήσουν χωρίς προηγουμένως να έχουν γίνει μέλη δικηγορικού συλλόγου.

Την Τρίτη, κατά την πρώτη ενημέρωση του Τύπου από εκείνη, η Κέιτι Ζακάρια δέχτηκε ερωτήσεις από μόλις τρεις δημοσιογράφους προτού ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου σε μόλις 15 λεπτά. Η εμφάνισή της επικρίθηκε από ορισμένους σχολιαστές και από πολιτικούς αναλυτές παρότι ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή».

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Όταν ο Σον Χάνιτι της ζήτησε να σχολιάσει την εμφάνισή της, η Ζακάρια απάντησε πως θεωρεί ότι ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της, επισημαίνοντας πως είχε ελάχιστο χρόνο για να προετοιμαστεί.

Μόλις πριν από λίγες μέρες η ίδια, πριν την επίσημη πρώτη εμφάνισή της ως Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, η ίδια έλεγε στο Fox, όπου βρέθηκε ως καλεσμένη ότι «Αυτή η δουλειά δεν αφορά εμένα, αυτή η δουλειά αφορά τον ίδιο τον πρόεδρος Τραμπ». Μίλησε για την συνάντησή τους, όπου την ξενάγησε στον Λευκό Οίκο ακόμα και στην αίθουσα χορού και υπερθεμάτισε για το πόσο δραστήριος είναι και υπέροχα που κάνει τη δουλειά του.

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