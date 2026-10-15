Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται τη νέα εκπρόσωπο Τύπου Κέιτι Ζακάρια, καθώς αμφισβητούνται τα νομικά της διαπιστευτήρια

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε την Κέιτι Ζακάρια ως «δικηγόρο» όταν ανακοίνωσε τον διορισμό της την περασμένη εβδομάδα, ενώ η ίδια δηλώνει «νομικός».

Όταν, ωστόσο, δημοσιογράφος τη ρώτησε την Τρίτη σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου - απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της δικηγορίας στις ΗΠΑ - εκείνη απάντησε, στεκόμενη δίπλα στον Πρόεδρο: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Η Ζακάρια δεν φαίνεται να είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο καμίας από τις πολιτείες στις οποίες έχει ζήσει. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά προσοντούχα και πανέξυπνη, ικανή να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα διαπιστευτήριά της, η ίδια ανέφερε σε δήλωσή της αυτή την εβδομάδα: «Άσκησα διεθνές συναλλακτικό δίκαιο, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα διαπιστευτήρια».

Την Τετάρτη, η οργάνωση διαφάνειας «Campaign for Accountability» υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας. Ζητούν να διερευνηθεί εάν η Ζακάρια «παρουσίαζε κατ' επανάληψη τον εαυτό της στο κοινό ως έχουσα το δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας χωρίς άδεια, μια συμπεριφορά που η νομοθεσία της Καλιφόρνιας θεωρεί ποινικό αδίκημα».

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Σημειώνεται πως η 42χρονη αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine στην Καλιφόρνια το 2011, όπως επιβεβαίωσε το ίδιο το πανεπιστήμιο. Ένα πτυχίο νομικής, ωστόσο, δεν αποτελεί άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε στους New York Times την Τετάρτη ότι, όταν άρχισε να εμφανίζεται για πρώτη φορά σε τηλεοπτικά δίκτυα, είχε ρωτήσει το Pepperdine πώς θα έπρεπε να συστήνεται. Όπως ισχυρίστηκε, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου τη συμβούλευσε ότι μπορούσε να αποκαλεί τον εαυτό της «lawyer» (πτυχιούχο νομικής), αλλά όχι «attorney» (δικηγόρο με άδεια άσκησης).

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ζακάρια έδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας μετά την αποφοίτησή της, αλλά απέτυχε. Οι εξετάσεις της Καλιφόρνια θεωρούνται ευρέως από τις πιο δύσκολες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε στο μέσο ότι η Ζακάρια έδωσε τις εξετάσεις την ίδια περίοδο που σχεδίαζε τον γάμο της και ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα με τον μέλλοντα σύζυγό της. Η μετακόμισή της στο Πεκίνο έγινε λόγω της εργασίας του συζύγου της σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η Ζακάρια έχει δηλώσει ότι εκεί εργάστηκε πάνω στο «διεθνές συναλλακτικό δίκαιο».

Το προφίλ της στο LinkedIn αναφέρει ότι εργάστηκε ως συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο από το 2011 έως το 2013. Στην Κίνα, πάντως, μόνο οι κινέζοι πολίτες έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης δικηγορίας. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορούν να απασχολούνται σε δικηγορικές εταιρείες σε άλλους ρόλους.

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, η Ζακάρια ανέφερε στην συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή The Clay Travis and Buck Sexton Show ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κίνα είχε εργαστεί ως εξωτερική νομική σύμβουλος για τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (IFC) και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Είναι γνωστό ότι ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας προσλαμβάνει περιστασιακά εξωτερικές δικηγορικές εταιρείες, και οι εταιρείες αυτές αποφασίζουν ποιους από τους νομικούς τους θα αναθέσουν σε κάθε τμήμα των εργασιών. Επιπλέον, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Ζακάρια έχει διατελέσει γενική νομική σύμβουλος της «Fix California», μιας συντηρητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ιδρύθηκε από τον σύμμαχο του Τραμπ, Ρικ Γκρένελ.