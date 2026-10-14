Η απόλυτη εσωτερική σύγκρουση στο MAGA. Η παρέμβαση Τραμπ.

Σφοδρή σύγκρουση έχει ξεσπάσει στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή καταγγελίες για δωρεά 5,6 εκατ. δολαρίων που φέρεται να μην έφτασε ποτέ στο Kennedy Center. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τη νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου να διερευνήσει την υπόθεση, η οποία φέρνει αντιμέτωπους δύο από τους στενότερους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, η πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, κατήγγειλε προσωπικά στον πρόεδρο ότι ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην επικεφαλής του Kennedy Center και στενός σύμβουλός του, δεν φρόντισε να κατατεθεί στο πολιτιστικό ίδρυμα δωρεά εκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της, Τουρχάν Μιλντόν.

Οι καταγγελίες διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, προκαλώντας την παρέμβαση του Τραμπ. Ο Γκρένελ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «παράλογους» και «ψέματα».

«Εμφύλιος» στο στρατόπεδο MAGA

Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στο προεδρικό περιβάλλον, καθώς αφορά δύο πρόσωπα με σημαντική επιρροή στον πολιτικό μηχανισμό του Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτή είναι η απόλυτη εσωτερική σύγκρουση στο MAGA», δήλωσε στο Axios πρόσωπο που γνωρίζει το παρασκήνιο.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος διευκρίνισε, πάντως, ότι προς το παρόν πρόκειται αποκλειστικά για καταγγελίες, χωρίς να έχει εξακριβωθεί εάν πράγματι λείπουν χρήματα.

«Ο πρόεδρος δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Φυσικά ανησυχεί. Αλλά αν υπάρχουν χρήματα που έχουν εξαφανιστεί, πρόκειται για πολύ σοβαρό πρόβλημα», ανέφερε άλλος αξιωματούχος.

Η διαδρομή των εκατομμυρίων και η Βενεζουέλα

Η υπόθεση συνδέεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τουρχάν Μιλντόν στη Βενεζουέλα και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την πολιτική απέναντι στον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μιλντόν, Τούρκος επιχειρηματίας με σημαντικά συμφέροντα στη χώρα, διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Γκρένελ από τις αρχές του 2025.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Χάμπα, την άνοιξη εκείνης της χρονιάς ο Γκρένελ έπεισε τον σύζυγό της να συμπεριλάβει δωρεά προς το Kennedy Center σε συνολική πληρωμή 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο επιχειρηματικής συμφωνίας με αμερικανική εταιρεία.

{https://x.com/marcacaputo/status/2110425519233855690}

Ωστόσο, το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να προοριζόταν για το ίδρυμα δεν εμφανίζεται στα οικονομικά αρχεία του.

Ο Γκρένελ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. «Δεν ζήτησα ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ αλλού με το πρόσχημα ότι προοριζόταν για το Kennedy Center και δεν έλαβα ποτέ καμία πληρωμή», δήλωσε.

Τι αποκαλύπτουν τα οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με το Axios, τα αρχεία του Kennedy Center δεν περιλαμβάνουν δωρεά του Μιλντόν ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αντίθετα, εμφανίζουν εκκρεμή υποχρέωση δωρεάς 270.000 δολαρίων, την οποία ο επιχειρηματίας εξόφλησε την Τρίτη.

Η πρώην υπεύθυνη οικονομικών του ιδρύματος, Λίζα Ντέιλ, δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για δωρεά εκατομμυρίων.

Παράλληλα, η υπόθεση περιπλέκεται από τις μεταβολές στο καταγγελλόμενο ποσό. Αρχικά, η Χάμπα έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια δολάρια, προτού προσδιορίσει το ύψος της φερόμενης δωρεάς στα 5,6 εκατομμύρια.

Η προσωπική ρήξη και η παρέμβαση Τραμπ

Η σύγκρουση έχει και προσωπικό υπόβαθρο. Ο Γκρένελ διατηρούσε μέχρι πρόσφατα φιλικές σχέσεις με τη Χάμπα και τον Μιλντόν, ωστόσο απουσίαζε από τον πολυτελή γάμο τους, κόστους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιδείνωση των σχέσεών τους συνέπεσε με την αποδυνάμωση της επιρροής του Γκρένελ στην αμερικανική πολιτική για τη Βενεζουέλα, όπου επικράτησε η σκληρότερη γραμμή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου έχει ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί οικονομική ατασθαλία.

«Κανείς δεν θέλει να βρεθεί στη μέση ενός πολέμου μεταξύ της Αλίνα Χάμπα και του Ρικ Γκρένελ», σχολίασε κυβερνητικός αξιωματούχος.